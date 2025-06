In DIESEM Wiener Restaurant trifft man Anna Netrebko

Die Opern-Diva verrät ihren Followern auf Instagram, wo man sie in Wien gerade antreffen könnte. Selfiejäger sollten jetzt schnell sein.

Die weltberühmte Opernsängerin Anna Netrebko hat ihren Fans auf Instagram ihren Aufenthaltsort verraten: Ihre Mittagspause verbringt sie heute im beliebten San Carlo Ristorante in der Mahlerstraße, mitten im 1. Bezirk Wiens.

Selfiejäger haben gute Chancen

Die Sopranistin zeigt sich dabei entspannt und bestens gelaunt im Schanigarten des italienischen Lokals – ein Ort, an dem sie offenbar gern einkehrt, denn es ist nicht das erste Mal, dass sie dort gesehen wurde. Ihre Follower dürfen sich also freuen: Wer heute in der Nähe unterwegs ist, könnte mit etwas Glück ein Selfie mit der Operndiva ergattern.





Auf dem Instagram-Video, das Netrebko mit ihren Fans teilt, sieht man sie mit stylisher Sonnenbrille und elegantem schwarzen Outfit – ganz Diva, aber mit Bodenhaftung. Im Hintergrund ist das Schild „BITTE PSSST!“ zu sehen. Als sie die Kamera schwenkt, kann man auch den Namen des Restaurants lesen.

Kulinarischer Genuss

Das San Carlo ist bekannt für seine feine italienische Küche, das elegante Ambiente und seine prominente Gästeliste. Es scheint, als hätte Anna Netrebko hier ihren Lieblingsplatz für eine kulinarische Pause gefunden – ganz nah an der Wiener Staatsoper, ihrem künstlerischen Zuhause.

Wer also gerade in der Innenstadt unterwegs ist, sollte vielleicht einen kleinen Abstecher in die Mahlerstraße wagen – mit etwas Glück sitzt Anna Netrebko noch beim Espresso.