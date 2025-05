Anna Netrebko feiert JJs ESC-Sieg: "Es geht nur um..."

Der ESC-Sieg des Countertenors macht auch die großen Opern-Stars stolz. JJ darf sich über prominente Gratulanten freuen.

Der Eurovision Song Contest 2025 ist entschieden – und Österreich hat allen Grund zum Feiern: Der Wiener Künstler JJ holte in einer spannungsgeladenen Finalnacht den Sieg für die Alpenrepublik. Mit seinem eigenwilligen Stil, starker Bühnenpräsenz und einem Song, der Emotion und Energie vereinte, überzeugte JJ sowohl Jury als auch Publikum.

Anna Netrebko zeigt sich begeistert

Auch aus der Welt der Klassik kommen herzliche Gratulationen. Die international gefeierte Sopranistin Anna Netrebko gratulierte dem frisch gebackenen ESC-Gewinner öffentlich auf Social Media – und zeigte sich dabei begeistert: „Gratulation, JJ. Es geht nur um dein Talent!“ Ein klares Zeichen der Wertschätzung von einer der bekanntesten Stimmen der Opernszene.





Zahlreiche Postings

Auch Clemens Unterreiner, Kammersänger an der Wiener Staatsoper, ließ es sich nicht nehmen, seinem Kollegen JJ zu gratulieren. Auf seinem offiziellen Kanal lobte er dessen Auftritt und gratulierte zum historischen Sieg: Bravo, JJ - ein verdienter Sieg! Vom charmanten Kollegen an der Wiener Staatsoper zum verdienten ESC-Sieger. Da sieht man eindrucksvoll, was mit einer klassisch ausgebildeten Stimme alles möglich ist."





Die prominente Unterstützung aus der Klassikszene unterstreicht, wie stark JJ mit seinem Auftritt über Genregrenzen hinweg berühren konnte – und dass künstlerische Qualität unabhängig vom musikalischen Stil anerkannt wird. Nach dem ESC-Erfolg von Conchita Wurst 2014 bringt JJ den begehrten Titel zum zweiten Mal in elf Jahren zurück nach Österreich – und setzt damit ein kraftvolles musikalisches Ausrufezeichen.