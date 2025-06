Anna Netrebko zeigt: SO erwachsen ist Sohn Tiago (16)

Die Star-Sopranistin spaziert mit ihrem Nachwuchs durch Wien - dabei zeigt sich: Tiago ist mittlerweile größer als seine Mama.

Operndiva Anna Netrebko (53) gewährt auf Instagram einen seltenen Einblick in ihr Privatleben – und überrascht mit einem aktuellen Foto ihres Sohnes Tiago (16). Der Teenager, den sie aus ihrer früheren Beziehung mit Bariton Erwin Schrott hat, ist mittlerweile ein junger Mann – und misst dabei schon deutlich mehr als seine berühmte Mutter.

Wien-Bummel

Aufgenommen wurde das Bild in Wien, wo Mutter und Sohn gerade gemeinsam unterwegs waren. Vor der Kulisse des MuseumsQuartiers posieren die beiden Arm in Arm, Netrebko in einem eleganten olivgrünen Ensemble, Tiago lässig in Jeans und T-Shirt. Der Familienmoment wirkt innig, vertraut – und kam bei den Fans besonders gut an.

„Wie groß er geworden ist!“, staunen User in den Kommentaren. Viele freuen sich darüber, Tiago überhaupt wieder einmal zu sehen, denn Netrebko hält ihn weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso schöner, dass sie diesen Moment mit ihren Followern teilt.

Tiago zeigt sich unbeeindruckt

Der Teenager, der sich von der Kamera wenig beeindrucken lässt, steht sichtlich im Mittelpunkt – nicht der Glamour, sondern das Familienglück steht hier im Fokus. Ein stiller, ehrlicher Schnappschuss, der zeigt: Auch Opernstars sind in erster Linie Mamas.