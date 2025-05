Die Operndiva liebt modische Outfits und hat viel Spaß daran, sie ihren Fans zu zeigen.

Operndiva Anna Netrebko ist eine wahre Fashionista. Immer wieder zeigt sie ihre buntesten, lustigsten Looks bei Instagram.

Mehr zum Thema

Extravagant

Nun hat sie einige Schnappschüsse geteilt, die sie in verschiedenen Städten der Welt mit extravaganten Outfits abbildet.

Fesche Taschen

Auffällig: Die Liebe der Opernsängerin für hochpreisige Handtaschen. So ist sie mit einer hautfarbigen Prada-Bag zu sehen die um rund 1000 Euro zu haben ist oder, in einem anderen Foto, das sie in Mailand zeigt, mit einer "Cassette"-Bag des Labels Bottega Veneta (ab 1500 Euro) in einem fröhlichem Gelbton.

Mix-Teile

Nicht immer, aber doch meistens setzt Netrebko auf Designer-Pieces. In der Kombi kann ein Outfit dann schon mal mehrere tausend Euro kosten