Die Operndiva bleibt eine genaue Erklärung vorerst noch schuldig - sie sagt zwei Termine ab, verspricht dafür eine andere Rolle zu übernehmen.

Opernstar Anna Netrebko muss ihre beiden heiß erwarteten Auftritte als Aida in der traditionsreichen Arena di Verona absagen. Wie ihr Management via Facebook mitteilte, zieht sich die 53-Jährige aus persönlichen Gründen von den Aufführungen zurück – ein herber Dämpfer für das italienische Opernfestival und ihre Fans.

Mehr lesen:

„Ich bedaure aufrichtig die Unannehmlichkeiten, die dies für die Zuschauer bedeutet, die mich in dieser wunderbaren Inszenierung von Stefano Poda wiedersehen wollten“, lässt Netrebko ausrichten. Stattdessen kündigt sie an, im kommenden Monat in Veronas Nabucco-Produktion aufzutreten – bereits ihr siebter Auftrittssommer in Folge in der Arena. Ihre Rückkehr nach Verona im Jahr 2026 sei ebenfalls fix geplant.

Bereits Absage in Wien Anfang des Jahres

Es ist nicht die erste kurzfristige Absage der russisch-österreichischen Sopranistin in diesem Jahr. Bereits im Jänner musste sie ihr Rollendebüt als Ariadne an der Wiener Staatsoper krankheitsbedingt absagen. Die Premiere von Ariadne auf Naxos fand ohne sie statt – stattdessen übernahm die norwegische Sopranistin Lise Davidsen. Netrebko zeigte sich damals enttäuscht, betonte jedoch, nicht genug Zeit für die Proben gehabt zu haben: „Ich bin sehr traurig, aber aufgrund der verlorenen Zeit nicht in der Lage, mich so vorzubereiten, wie ich es von mir erwarte.“

Staatsoperndirektor Bogdan Roščić zeigte Verständnis und versicherte, man arbeite an einem neuen Termin für das Debüt in Wien.

Netrebko bleibt im Fokus

Trotz ihrer jüngsten Absagen bleibt Anna Netrebko eine der prägenden Stimmen des internationalen Opernbetriebs. Ihre Auftritte in der Arena di Verona sind legendär, ihre Popularität ungebrochen. Ihre Rückkehr auf die Bühne in Nabucco wird von Fans wie Kritikern gleichermaßen mit Spannung erwartet.

Eventuell gab es Probleme mit einem oder mehreren Mitgliedern des Ensembles. Donna Anna wird eine Erklärung wohl eher schuldig bleiben.