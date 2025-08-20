Alles zu oe24VIP
Chiara Pisati feiert ihren 30. Geburtstag in der Klinik. 
© Instagram

Besuch

"Ixi" Chiara Pisati feiert 30er im Krankenhaus

20.08.25, 16:33
Der Werbe-Star konnte den runden Geburtstag trotz des Spitalsaufenthalts genießen und zeigt die schönen Bilder. 

Chiara Pisati, vielen als das Gesicht der XXXLutz-Werbung bekannt, erreicht heute einen besonderen Meilenstein: ihren 30. Geburtstag. Anstatt diesen Tag jedoch mit einer großen Feier zu begehen, verbringt die Wienerin ihn in einer Privatklinik.

Bereits seit einigen Tagen gewährt Pisati auf Social Media Einblicke in ihren Klinikalltag. Zwischenzeitlich ist sie sogar auf einen Rollstuhl angewiesen. „Ich werde hier wieder aufgepäppelt und leider auch meinen 30er hier verbringen“, erzählt sie im Gespräch mit oe24.

Chiara Pisati hat schwere Tage hinter sich. 

© privat

Vorerst keine Infos

Über die genauen Gründe für ihren Aufenthalt möchte sie im Moment noch nicht sprechen – ihr Zustand sei aktuell nicht stabil genug. Dennoch betont sie, dass das Thema, von dem sie betroffen ist, mehr Aufmerksamkeit verdiene. Bis dahin bittet sie jedoch um Verständnis und Rücksichtnahme auf ihre Privatsphäre.

Chiara Pisati feiert ihren 30. Geburtstag in der Klinik. 

© Instagram

Trotz der ungewohnten Situation zeigt sich Pisati positiv gestimmt. Ihre Community sendet ihr zahlreiche Genesungswünsche, während sie ihren Geburtstag in ruhigerer Atmosphäre verbringt. Unterstützung bekommt sie dabei von ihrem Partner Lukas, ihrer Mutter Patricia und weiteren Familienmitgliedern. Mit Torte, Geschenken und vielen Blumensträußen wurde sie auch im Krankenhaus gefeiert – kleine Gesten, die ihr den besonderen Tag verschönerten.

