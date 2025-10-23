Aufatmen nach 2 Monaten: Chiara Pisati hat das Krankenhaus verlassen

Die fesche "Ixi" aus der XXXLutz-Werbung kann endlich wieder zu ihren Liebsten zurückkehren und hofft, bald wieder unter Menschen zu gehen.

Nach mehr als zwei Monaten im Krankenhaus kann Chiara Pisati endlich aufatmen: Die fesche "Ixi" aus der XXXLutz-Werbung durfte nach einer langen Zeit in verschiedenen Kliniken wieder nach Hause zurückkehren. Auf oe24 gab sie nun ein Gesundheitsupdate – und sprach offen darüber, wie sehr sie sich auf die Rückkehr in den Alltag freut.

Den genauen Grund für ihren Krankenhausaufenthalt hat Pisati bislang nicht öffentlich gemacht. Sie betont jedoch, dass sie bald darüber sprechen werde, da es sich um ein „wichtiges Thema“ handle. Ihre Fans und Freunde zeigen sich in den sozialen Medien erleichtert über positive Nachrichten und wünschen der 30-Jährigen weiterhin gute Besserung.





"Muss noch bis nächste Woche warten"

Ihren runden Geburtstag verbrachte Chiara noch in der Privatklinik Wien, wo sie trotz allem versuchte, ihren 30er zu feiern. Nun steht für sie vor allem eines im Vordergrund: neue Energie tanken. „Ich freue mich schon sehr, mal wieder unter Leute zu kommen“, sagt sie gegenüber oe24. Eigentlich hätte sie sich gewünscht, das Erste Bank Open live zu besuchen – doch noch muss sie sich ein wenig gedulden. „Ich muss bis nächste Woche warten, um zu sehen, ob die Werte passen“, erklärt sie.

Nach der schwierigen Zeit blickt Chiara Pisati nun optimistisch nach vorn – mit dem Wunsch, bald wieder ganz gesund zu sein und ihr gewohnt aktives Leben fortsetzen zu können.