Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Chiara Pisati
© Instagram

Gesundheitsupdate

Aufatmen nach 2 Monaten: Chiara Pisati hat das Krankenhaus verlassen

23.10.25, 11:18 | Aktualisiert: 23.10.25, 12:30
Teilen

Die fesche "Ixi" aus der XXXLutz-Werbung kann endlich wieder zu ihren Liebsten zurückkehren und hofft, bald wieder unter Menschen zu gehen.

Nach mehr als zwei Monaten im Krankenhaus kann Chiara Pisati endlich aufatmen: Die fesche "Ixi" aus der XXXLutz-Werbung durfte nach einer langen Zeit in verschiedenen Kliniken wieder nach Hause zurückkehren. Auf oe24 gab sie nun ein Gesundheitsupdate – und sprach offen darüber, wie sehr sie sich auf die Rückkehr in den Alltag freut.

Mehr lesen: 

Den genauen Grund für ihren Krankenhausaufenthalt hat Pisati bislang nicht öffentlich gemacht. Sie betont jedoch, dass sie bald darüber sprechen werde, da es sich um ein „wichtiges Thema“ handle. Ihre Fans und Freunde zeigen sich in den sozialen Medien erleichtert über positive Nachrichten und wünschen der 30-Jährigen weiterhin gute Besserung.

 


 

"Muss noch bis nächste Woche warten"

Ihren runden Geburtstag verbrachte Chiara noch in der Privatklinik Wien, wo sie trotz allem versuchte, ihren 30er zu feiern. Nun steht für sie vor allem eines im Vordergrund: neue Energie tanken. „Ich freue mich schon sehr, mal wieder unter Leute zu kommen“, sagt sie gegenüber oe24. Eigentlich hätte sie sich gewünscht, das Erste Bank Open live zu besuchen – doch noch muss sie sich ein wenig gedulden. „Ich muss bis nächste Woche warten, um zu sehen, ob die Werte passen“, erklärt sie.

Nach der schwierigen Zeit blickt Chiara Pisati nun optimistisch nach vorn – mit dem Wunsch, bald wieder ganz gesund zu sein und ihr gewohnt aktives Leben fortsetzen zu können.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden