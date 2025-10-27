Chiara Pisati: Comeback auf dem Society-Parkett nach Spitals-Schock

Die fesche Ixi aus der XXXLutz-Werbung konnte sich doch noch einen großen Wunsch erfüllen und nach ihrem zweimonatigen Krankenhausaufenthalt wieder unter Menschen gehen.

Gute Nachrichten von Chiara Pisati! Nach mehr als zwei Monaten im Krankenhaus ist die sympathische Werbe-Beauty – bekannt als „Ixi“ aus der XXXLutz-Werbung – endlich wieder im Alltag angekommen. Und nicht nur das: Am Wochenende zeigte sie sich erstmals wieder öffentlich, als sie beim Erste Bank Open in Wien im Publikum saß – ausgerechnet, als Tennisstar Alexander Zverev spielte: "Die Matches waren toll und ich habe es sehr genossen, auch wenn ich noch sehr erschöpft bin", sagt sie zu oe24.

Damit hat Pisati ihr Versprechen an sich selbst eingelöst: wieder „unter Leute“ zu gehen und die kleinen Momente des Lebens zu genießen. Nach einer langen Zeit in verschiedenen Kliniken durfte die 30-Jährige vor Kurzem endlich nach Hause zurückkehren. Auf oe24 gab sie bereits ein ehrliches Gesundheitsupdate und sprach darüber, wie sehr sie sich auf Normalität freut.





Grund für Spitalsaufenthalt nach wie vor nicht bekannt

Den genauen Grund für ihren Krankenhausaufenthalt hat sie bislang noch nicht öffentlich gemacht, betont aber, dass sie bald darüber sprechen werde – „weil es ein wichtiges Thema ist“. Ihre Fans reagierten in den sozialen Medien erleichtert und überhäuften sie mit Genesungswünschen und liebevollen Kommentaren.

Ihren 30. Geburtstag musste Chiara noch in der Privatklinik Wien verbringen, wo sie – trotz allem – versuchte, den runden Tag so gut wie möglich zu feiern. Damals sagte sie zu oe24: „Ich freue mich schon sehr, mal wieder unter Leute zu kommen. Ich muss bis nächste Woche warten, um zu sehen, ob die Werte passen.“

Offenbar haben die Werte jetzt gestimmt – und Chiara hat ihren Plan in die Tat umgesetzt.