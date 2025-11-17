Alles zu oe24VIP
Chiara Pisati und Lukas de Roode
© Nathalie Martens

Besonders

Chiara Pisati: So schön genießt sie jetzt ihre Schwangerschaft

17.11.25, 09:27
Nach Wochen des Bangens kann "Ixi" Pisati nun aufatmen.

Die letzte Zeit war hart für Werbestar Chiara Pisati: Wochenlang lag die  Schauspielerin im Krankenhaus  und teilte ihr Leid mit ihren Fans.

Endlich zu Hause

Den Grund des langen Spitalsaufenthalts wollte sie aber nicht bekanntgeben.  Sie  bekam jede Menge Infusionen und musste sogar ihren Geburtstag im Spital verbringen. Ihre Follower waren in großer Sorge um sie. Vor kurzem durfte sie dann endlich das Spital verlassen. Und erklärte freudig, dass sie schwanger ist.

Genießen statt bangen

Die Lage für sie und das Baby soll ernst gewesen sein, doch das ist nun vorbei. Nach den harten Wochen, die hinter ihr liegen werden nun abgelöst vom schönen Gefühl, die Schwangerschaft genießen zu können. So auch unlängst am Wochenende. Das zeigte Pisati in einer Insta-Story.

Chiara Pisati
© Instagram

Chilliger Nachmittag

Die 30-Jährige setzt auf die neue Staffel der Hit-Serie "Maxton Hall" und einen gesunden Snack. Zum Serien-Streaming darf eine gesunde Acai-Bowl nicht fehlen!

