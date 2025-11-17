Chiara Pisati: So schön genießt sie jetzt ihre Schwangerschaft

Nach Wochen des Bangens kann "Ixi" Pisati nun aufatmen.

Die letzte Zeit war hart für Werbestar Chiara Pisati: Wochenlang lag die Schauspielerin im Krankenhaus und teilte ihr Leid mit ihren Fans.

Endlich zu Hause

Den Grund des langen Spitalsaufenthalts wollte sie aber nicht bekanntgeben. Sie bekam jede Menge Infusionen und musste sogar ihren Geburtstag im Spital verbringen. Ihre Follower waren in großer Sorge um sie. Vor kurzem durfte sie dann endlich das Spital verlassen. Und erklärte freudig, dass sie schwanger ist.

Genießen statt bangen

Die Lage für sie und das Baby soll ernst gewesen sein, doch das ist nun vorbei. Nach den harten Wochen, die hinter ihr liegen werden nun abgelöst vom schönen Gefühl, die Schwangerschaft genießen zu können. So auch unlängst am Wochenende. Das zeigte Pisati in einer Insta-Story.

Chilliger Nachmittag

Die 30-Jährige setzt auf die neue Staffel der Hit-Serie "Maxton Hall" und einen gesunden Snack. Zum Serien-Streaming darf eine gesunde Acai-Bowl nicht fehlen!