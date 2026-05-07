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EU-Alarm

Russische Drohnen schlagen in NATO-Land ein

07.05.26, 11:33
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In Lettland ist es in der Nacht auf Donnerstag zu einem brisanten Zwischenfall gekommen. Zwei Drohnen aus Russland stürzten im Osten des EU- und NATO-Landes ab. Eine davon setzte sogar ein Öllager in Brand. 

Die lettische Armee bestätigte den Vorfall am Donnerstagmorgen. Demnach seien die beiden Drohnen aus Russland kommend in den lettischen Luftraum eingedrungen und schließlich abgestürzt. Besonders brisant: Eine Drohne krachte in ein Öllager in der Stadt Rezekne nahe der russischen Grenze und löste dort ein Feuer aus.

Schulen geschlossen

Nach dem Einschlag rückten Einsatzkräfte, Polizei und Militär sofort aus. Laut Stadtverwaltung blieben sämtliche Schulen in Rezekne am Donnerstag geschlossen. Die Behörden wollten offenbar jedes Risiko ausschließen. Die lettische Armee warnte zugleich, dass sich ähnliche Vorfälle jederzeit wiederholen könnten, solange Russlands Krieg gegen die Ukraine andauert. Immer wieder würden Drohnen den Luftraum der baltischen Staaten erreichen oder sogar verletzen.

Angst vor Eskalation

Die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen zählen zu den engsten Unterstützern der Ukraine im Krieg gegen Russland. In den vergangenen Monaten kam es bereits mehrfach zu Drohnen-Zwischenfällen in den Regionen. Die Sorge vor einer weiteren Eskalation im NATO-Gebiet wächst damit erneut.

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