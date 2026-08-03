Welt
TV
E-Paper
Immo
Welt

Schwerverletzte

Türkisches Schiff im Schwarzen Meer angegriffen

Große Wellen, ein Frachtschiff und eine türkische Fahne am stürmischen Strand von Kisirkaya.
© Getty Images
Mindestens drei Seeleute wurden bei dem Drohnen-Angriff schwer verletzt.
OE24 auf Google bevorzugen

Bei einem Drohnenangriff auf ein türkisches Frachtschiff im Schwarzen Meer sind mindestens drei Seeleute schwer verletzt worden. Betroffen war das Schiff "Nadeschda" etwa 20 Seemeilen (37 Kilometer) vom russischen Hafen Noworossijsk entfernt auf der Fahrt nach Samsun in der Türkei. Das teilte die türkische Generaldirektion für Seeverkehr am Montag mit. Die Behörde legte sich zur Herkunft der Drohnen nicht fest. Türkische Medien berichteten von mehreren ukrainischen Drohnen.

Auch interessant

1.300 Jahre altes Gold – Mega-Fund im Urlauber-Paradies

Viagra kann gegen Krebs helfen

Für 11.800 Euro: Schweizer baut im Garten Griechenland nach

Sie beriefen sich dabei auf den Kapitän des unter der Flagge von Kamerun fahrende Schiffs. Den Angaben nach brach ein Brand an Bord aus. Alle 23 Seeleute seien von der russischen Marine nach Noworossijsk in Sicherheit gebracht worden.

Die Ukraine und Russland haben in den vergangenen Wochen die gegenseitigen Angriffe auf den Schiffsverkehr im Schwarzen Meer verstärkt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Trump droht Iran mit "Enthauptung"

Tödliche Durchfallwelle erschüttert USA

Trump droht Iran: "Abkommen oder Kapitulation!"

König ist großer Fan: Trump bekommt eigene Autobahn

1.300 Jahre altes Gold – Mega-Fund im Urlauber-Paradies

Kletterer seit Tagen am Matterhorn vermisst

Türkisches Schiff im Schwarzen Meer angegriffen

Druck auf Putin: Ukraine will Frieden bis Herbst

Viagra kann gegen Krebs helfen

Für 11.800 Euro: Schweizer baut im Garten Griechenland nach