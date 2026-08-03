Türkisches Schiff im Schwarzen Meer angegriffen

Mindestens drei Seeleute wurden bei dem Drohnen-Angriff schwer verletzt.

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Bei einem Drohnenangriff auf ein türkisches Frachtschiff im Schwarzen Meer sind mindestens drei Seeleute schwer verletzt worden. Betroffen war das Schiff "Nadeschda" etwa 20 Seemeilen (37 Kilometer) vom russischen Hafen Noworossijsk entfernt auf der Fahrt nach Samsun in der Türkei. Das teilte die türkische Generaldirektion für Seeverkehr am Montag mit. Die Behörde legte sich zur Herkunft der Drohnen nicht fest. Türkische Medien berichteten von mehreren ukrainischen Drohnen.

Sie beriefen sich dabei auf den Kapitän des unter der Flagge von Kamerun fahrende Schiffs. Den Angaben nach brach ein Brand an Bord aus. Alle 23 Seeleute seien von der russischen Marine nach Noworossijsk in Sicherheit gebracht worden.

Die Ukraine und Russland haben in den vergangenen Wochen die gegenseitigen Angriffe auf den Schiffsverkehr im Schwarzen Meer verstärkt.