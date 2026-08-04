Ceuta-Krise: Spanien-Premier macht lieber Luxus-Urlaub

Nach einem Blitzbesuch in Ceuta flog Pedro Sánchez mit dem Privatjet auf Urlaub.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mitten in der anhaltenden Migrationskrise in der spanischen Exklave Ceuta sorgt Ministerpräsident Pedro Sánchez für Kritik. Der Regierungschef verbringt gemeinsam mit seiner Familie einen dreiwöchigen Sommerurlaub auf der Kanareninsel Lanzarote. Wie spanische Medien berichten, hält er sich erneut in der Staatsresidenz "La Mareta" in Costa Teguise auf.

Für zusätzlichen Unmut sorgte ein Instagram-Beitrag, den Sánchez kurz nach seiner Ankunft veröffentlichte. Darin präsentierte er gut gelaunt seine Sommer-Playlist mit Songs unter anderem von Madonna und den Rolling Stones. Opposition und zahlreiche Nutzer in den sozialen Netzwerken werfen ihm vor, angesichts der angespannten Lage die falschen Prioritäten zu setzen.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Besonders scharf äußerte sich die konservative Oppositionspolitikerin Carmen Fúnez. "Während Ceuta leidet, macht Sánchez Urlaub. Es gibt nichts Grausameres, als die Realität zu leugnen", erklärte sie.

Lage bleibt angespannt

Die Lage in Ceuta bleibt weiterhin angespannt. Nach dem Ansturm von zeitweise bis zu 60.000 Migranten in der vergangenen Woche halten sich Berichten zufolge noch immer mehrere Tausend Menschen in der spanischen Exklave auf. Die Behörden arbeiten weiter an der Unterbringung und Rückführung der Migranten sowie an der Suche nach weiteren Todesopfern. Nach Angaben des Innenministeriums wurden bislang 72 Leichen geborgen. Unter den Migranten befinden sich zudem zahlreiche unbegleitete Minderjährige.

e © EPA

Auch auf europäischer Ebene wächst der Druck auf die spanische Regierung. Die EU-Innenminister beraten am Dienstag über die Folgen der Krise und mögliche Maßnahmen zum besseren Schutz der Außengrenzen. EVP-Chef Manfred Weber forderte Madrid im Vorfeld zu einem Kurswechsel in der Migrationspolitik auf und warf der Regierung vor, mit ihrer bisherigen Linie zur Eskalation beigetragen zu haben.

© Getty Images

Spaniens Regierung weist die Vorwürfe zurück. Sie betont, keine Geheimdienstinformationen erhalten zu haben, die auf einen Grenzansturm dieses Ausmaßes hingedeutet hätten. Dennoch steht Sánchez angesichts der Ereignisse in Ceuta innenpolitisch zunehmend unter Druck.