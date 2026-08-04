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Erfüllt Standards nicht

Ex-Militärchef: Ukraine wird NATO niemals beitreten

Ein Mann im Anzug steht vor einem grünen Panzer in einem Ausstellungsraum.
© Getty Images
Der ehemalige Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Walerij Saluschnyj, sieht keine Aussicht auf einen NATO-Beitritt seines Landes, weil es die militärischen Standards nicht erfüllt
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"Leider werden wir niemals wirklich beitreten", wurde der jetzige Botschafter in Großbritannien am Montag vom Medium "Evropeiska Pravda" zitiert. Er habe dies bei einem Treffen ukrainischer Botschafter gesagt.

"Ich kenne die NATO sehr gut. Etwa zwölf Jahre lang habe ich persönlich daran gearbeitet, sicherzustellen, dass wir die NATO-Standards erfüllen, und jedes Jahr habe ich Märchen darüber gehört, wie wir jeden Tag der NATO beitreten würden."

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Ukraine erfüllt Standards nicht

Saluschnyj begründete seine Einschätzung damit, dass die Ukraine die militärischen Standards für einen Beitritt in keiner Weise erfülle. Es sei "unmöglich, mit dem Entwicklungsstand der ukrainischen Streitkräfte ... einer Organisation beizutreten, die sich von Doktrinen des Zweiten Weltkriegs leiten lässt". Dem Land fehle die Technologie, die in den NATO-Mitgliedstaaten bereits im Einsatz sei, darunter Raketenabwehr und Weltraumfähigkeiten.

Das strategische Ziel der Mitgliedschaft in der NATO und der Europäischen Union ist in der ukrainischen Verfassung verankert. Saluschnyj war 2024 wegen Meinungsverschiedenheiten mit Präsident Wolodymyr Selenskyj über die Kriegsführung gegen Russland als Oberbefehlshaber entlassen worden. Meinungsumfragen zum Vertrauen der Wähler sehen ihn etwa auf Augenhöhe mit Selenskyj. Russland lehnt eine ukrainische NATO-Mitgliedschaft kategorisch ab.

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