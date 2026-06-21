Curacao-Sensation lässt Österreich jubeln

Österreichs Chancen auf das Sechzehntelfinale sind wieder gestiegen.

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Ecuador hat sich bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada am Samstag blamiert. Die Südamerikaner kamen in Kansas City vor 68.598 Zuschauern gegen WM-Debütant Curacao nach einer schwachen Vorstellung und trotz eines klaren Chancenplus über eine Nullnummer nicht hinaus.

Chancen steigen

Die Curacao-Sensation hat auch Auswirkungen für das ÖFB-Team. Durch das überraschende Unentschieden sanken laut der Statistikplattform Football Meets Data die Chancen, dass der Dritte der Gruppe E ins Sechzehntelfinale einzieht.

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Gleichzeitig gehört die Österreich-Gruppe laut Prognose nun zu jenen 8, bei denen drei Mannschaften weiterkommen. Das ÖFB-Team hat aber ohnehin alles weiter selbst in der Hand. Gelingt gegen Argentinien oder Algerien ein Punktegewinn, dann zieht Österreich mit Sicherheit in die nächste Runde ein.