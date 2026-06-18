McDonald’s-Chefin bei Kühen in Kitzbühel

Ellen Staudenmayer, Managing Direktorin von McDonald’s Österreich, besuchte den Vorzeigebetrieb Schörgererhof in Oberndorf bei Kitzbühel.

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Am Schörgererhof in Oberndorf bei Kitzbühel machte sich Ellen Staudenmayer, Managing Direktorin von McDonald’s Österreich, persönlich ein Bild von einem jener Betriebe, die Rindfleisch für McDonald’s Österreich liefern. Mit Blick auf den Wilden Kaiser steht der Hof der Familie Lindner beispielhaft für zeitgemäße Landwirtschaft, hohe Standards in der Tierhaltung und eine starke regionale Verankerung.

Almbesuch beim Vorzeigebetrieb

Der Schörgererhof wurde bereits 2015 als europaweiter Vorzeigebetrieb und erste sowie bislang einzige Rinder-Flagship Farm Österreichs ausgezeichnet. Als Flagship Farms werden innerhalb von McDonald’s Europa ausgewählte Partnerbetriebe hervorgehoben, die durch vorbildliche agrarische Praxis und einen sorgsamen Umgang mit Tier und Umwelt überzeugen.

"Der Schörgererhof ist für uns mehr als ein Lieferant – er ist ein Partner. Gemeinsam mit unseren Partner:innen entlang der Supply Chain und unseren Franchisenehmer:innen stehen wir dafür, dass Qualität, Tierwohl und regionale Herkunft Hand in Hand gehen können", sagt Ellen Staudenmayer, Managing Direktorin von McDonald’s Österreich bei ihrem Almbesuch.