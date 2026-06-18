Drei Opfer im Spital: Fahndung nach K.o.-Schläger

Im täglichen (Klein-)Krieg rivalisierender junger Männer in Wien sucht die Polizei mit einem Fahndungsfoto nach einem mutmaßlich besonders brutalen Schläger.

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Wien. Der Überfall hat sich bereits am 8. Februar am Edmund-Hawranek-Platz in Floridsdorf abgespielt. Laut Polizei soll der gesuchte Straßen-Youngster (im Piraten-Look mit New-Era-Kapperl) gemeinsam mit mindestens zwei weiteren bisher unbekannten Komplizen drei Jugendliche im Alter von 16, 17 und 19 Jahren zur Herausgabe ihrer Wertgegenstände aufgefordert haben. Als sich die Opfer - ein Iraker, ein Syrer und ein Österreicher - weigerten, gingen die Angreifer auf sie los und prügelten auf das Trio ein.

Das Ganze passierte in den Abendstunden und ist offenbar eskaliert, weil sich die Widersacher geweigert hatten, irgendetwas herzugeben. Also flogen die Fäuste. MIt einer Umhängetasche und einer Jacke als Beute flüchteten die Schläger in unbekannte Richtung.

Die Opfer erlitten teilweise schwere Verletzungen. Sie wurden von einem Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und ins Spital gebracht. Die von der Polizei eingeleiteten Sofortfahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Im Zuge der Ermittlungen ist es Beamten des Landeskriminalamts Wien allerdings gelungen, Lichtbilder eines der mutmaßlichen Täter zu sichern.

Die Landespolizeidirektion Wien ersucht nun über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um mediale Veröffentlichung der Fotos. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310-67210 erbeten.