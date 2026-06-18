Russland-Vorwurf: Europäer beeinflussten Trump

Russland wirft den Europäern vor, US-Präsident Donald Trump beim G7-Gipfel mit "schädlichen Ideen" zum Ukraine-Krieg beeinflusst zu haben.

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Sie versuchten, ihn in eine wenig hilfreiche Richtung zu drängen, sagte der außenpolitische Berater des Kremls, Juri Uschakow, am Donnerstag im russischen Staatsfernsehen. Die Darstellung, dass sich die militärische Lage der Ukraine verbessert habe, sei falsch. Trump sei aber ein starker Politiker, der an seinen eigenen Ansichten festhalte.

Russland erwarte laut Uschakow einen Besuch der Trump-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner. Ein Termin dafür stehe noch nicht fest. Trump hatte beim G7-Gipfel in Frankreich auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen und danach Russland zu einem Friedensschluss mit der Ukraine aufgefordert. Zudem trug er eine G7-Erklärung mit, in der die territoriale Integrität der Ukraine unterstützt, eine Verschärfung der Russland-Sanktionen angekündigt und eine Ausweitung der Lieferungen von weitreichenden Waffen- und Flugabwehrsystemen an die Ukraine vereinbart wurde.