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"Schädliche Ideen"

Russland-Vorwurf: Europäer beeinflussten Trump

US President Donald Trump arrives to attend a musical interlude before a gala dinner as part of the G7 summit, in Evian, eastern France, on June 16, 2026. A G7 summit is set to take place June 15 to 17 in the French town of Evian-les-Bains near Switzerland and it will be attended by country leaders as well as the EU's foreign policy chief and ministers from Brazil, Canada, the United Arab Emirates and Turkey. (Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)
© APA/AFP/POOL/LUDOVIC MARIN
Russland wirft den Europäern vor, US-Präsident Donald Trump beim G7-Gipfel mit "schädlichen Ideen" zum Ukraine-Krieg beeinflusst zu haben.
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Sie versuchten, ihn in eine wenig hilfreiche Richtung zu drängen, sagte der außenpolitische Berater des Kremls, Juri Uschakow, am Donnerstag im russischen Staatsfernsehen. Die Darstellung, dass sich die militärische Lage der Ukraine verbessert habe, sei falsch. Trump sei aber ein starker Politiker, der an seinen eigenen Ansichten festhalte.

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Russland erwarte laut Uschakow einen Besuch der Trump-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner. Ein Termin dafür stehe noch nicht fest. Trump hatte beim G7-Gipfel in Frankreich auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen und danach Russland zu einem Friedensschluss mit der Ukraine aufgefordert. Zudem trug er eine G7-Erklärung mit, in der die territoriale Integrität der Ukraine unterstützt, eine Verschärfung der Russland-Sanktionen angekündigt und eine Ausweitung der Lieferungen von weitreichenden Waffen- und Flugabwehrsystemen an die Ukraine vereinbart wurde.

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