Kurz ist jetzt halber Milliardär

Ex-Kanzler Sebastian Kurz" Unternehmen DREAM hat eine 260 Mio. US-Dollar Investorenrunde abgeschlossen. Die Bewertung liegt jetzt bei 3 Milliarden US-Dollar. Kurz gehören 15 % davon.

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DREAM, das von Sebastian Kurz mitgegründete Sovereign AI und Cybersicherheitsunternehmen für Staaten und kritische Infrastruktur, gab heute eine Finanzierungsrunde über 260 Millionen US-Dollar bekannt. Damit steigt die Unternehmensbewertung dreieinhalb Jahre nach der Gründung auf 3 Milliarden US-Dollar.

Die Series-C-Runde wird von den Investmentfonds Bicycle Capital und Group 11 angeführt, gemeinsam mit Beteiligung von Bain Capital (einem der größten Investmentfonds der Welt), Tru Arrow Partners (James Rothschild), Antler (Norwegen) und weiteren Investoren.

Künstliche Intelligenz für Staaten und kritische Infrastruktur

Das Unternehmen ist aktiv in Europa, dem Nahen Osten und Südostasien, hat 350 Mitarbeiter und ist neben dem Hauptsitz in Tel Aviv auch in Abu Dhabi und Wien vertreten. Mit dem zusätzlichen Investment soll die globale Expansion vorangehen. Denn KI wird immer stärker in zentralen Bereichen staatlichen Handelns eingesetzt - von Verteidigung und Cybersicherheit über öffentliche Verwaltung bis hin zu kritischen Bereichen wie dem Gesundheitswesen und Finanzsystemen.

“"Wir sind noch ein junges Unternehmen, aber wir sind sehr dankbar, dass sich alles in die richtige Richtung entwickelt und wir schnell wachsen. Wir arbeiten weiter hart daran, dass es sich auch in den nächsten Jahren weiter so positiv entwickelt."” Sebastian Kurz

Shalev Hulio (Co-Founder und CEO) und Sebastian Kurz, (Co-Founder und President), die Gründer von DREAM. © DREAM/eclipse media

Vergangene Woche haben die USA ohne Vorwarnung den Zugang zu "Fable", einem der leistungsfähigsten KI-Modelle der Welt, für alle nicht-Amerikaner einfach abgestellt. DREAM soll Staaten und großen Unternehmen helfen, ihre eigene KI-Sicherheitsinfrastruktur zu betreiben.

Kurz-Anteil beträgt 450 Millionen Dollar

"Die entscheidende Frage für Staaten ist nicht mehr, ob sie Künstliche Intelligenz einsetzen werden, sondern ob sie diese auch besitzen, betreiben und vollständig kontrollieren. Andernfalls begeben sie sich in eine kritische Abhängigkeit von anderen Staaten, wie beispielsweise China oder den USA", sagt Sebastian Kurz. Sein 15%-Anteil am Unternehmen beträgt jetzt 450 Millionen Dollar.

Gründung 2023

Bereits kurz nach der Gründung von DREAM im Jahr 2023 erfolgten zwei Finanzierungsrunden von 20 bzw. 34 Millionen US-Dollar. Die Series-C-Runde von 260 Millionen Dollar folgt nun knapp ein Jahr nach der B-Runde von Bain Capital Ventures (100 Mio. US-Dollar). Damit erreichte DREAM im Februar 2025 eine Milliardenbewertung.

Die nunmehrige Series C beschleunigt nun weiter diesen Wachstumskurs und lässt DREAM zu einem der führenden KI-Unternehmen für Staaten und kritische Infrastruktur aufsteigen. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 350 Mitarbeiter in Wien, Abu Dhabi und Tel Aviv.

Gegründet wurde DREAM im Jänner 2023 von Sebastian Kurz, dem früheren NSO-Group-Gründer Shalev Hulio sowie dem KI-Experten Gil Dolev.