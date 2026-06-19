Die Ruhe vor dem Sturm bringt ein Paket aus Gmunden

oe24-Reporter David Herrmann-Meng berichtet täglich aus den USA.

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Es ist ein ruhiger Tag in Santa Barbara. Bereits zum zweiten Mal in Folge gibt es weder eine Trainingseinheit noch eine Pressekonferenz. Da in der Ruhe aber auch bekanntlich die Kraft liegt, nutzen die Spieler die Zeit zur Regeneration. Während Gregoritsch und Co. gerne zum Golfschläger greifen, greift ein Kicker gerne zu guter Literatur.

Vor einigen Tagen fragte ich Xaver Schlager, der als Leseratte des Teams gilt, nach seinen Buchvorlieben. Welche Romane finden sich in der Schlager-Buch-Parade ganz vorne? Der Ballabfänger im Mittelfeld verehrt die literarischen Werke von Hermann Hesse (insbesondere " Der Steppenwolf"). Aber auch die Gedanken von Viktor Frankl und Sigmund Freud begeistern den 28-Jährigen, der noch lange nicht daheim auf der Couch sitzen, sondern mit dem ÖFB-Team ein spannendes WM-Kapitel schreiben möchte

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Oe24 fragt nach: Welche Literatur hat der Abräumer diesmal im Gepäck? "Holzfällen" von Thomas Bernhard soll dem Leipzig-Legionär lange Lesefreude während der WM liefern.

Die oe24-Frage wurde von allen österreichischen Medien und auch in den sozialen Medien auch von zahlreichen Buchhandlungen aufgegriffen. Jetzt sorgt dies sogar für literarischen Nachschub beim passionierten Bücherwurm!

Denn demnächst erhält Schlager ein Paket aus Gmunden ins Trainingscamp nach Santa Barbara: Absender ist die Internationale Thomas-Bernhard-Gesellschaft, die ihm fünf weitere Werke des österreichischen Autors zur Verfügung stellt. Ein Volltreffer, der zeigt, dass ein gelungener Doppelpass zwischen Sport und Literatur auch während der WM möglich ist. Von unserer Nationalmannschaft wäre sogar Thomas Bernhard begeistert!