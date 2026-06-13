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WM-Tagebuch

So startet mein WM-Abenteuer

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David Herrmann-Meng berichtet LIVE aus den USA.
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Auf geht's - das Abenteuer WM 2026 startet für mich um 6:30 in Wien-Schwechat. Knapp 9600 Kilometer müssen mit der riesigen Boeing 777-200 in Richtung Los Angeles zurückgelegt werden. Auffallend gut ist die euphorische Stimmung an Bord. Zahlreiche rot-weiß-rote Fans fliegen nicht nur auf die Nationalmannschaft, sondern reisen auch mit ihr mit! Es sind zwölf Stunden, die wie im Flug vergehen - auch dank des Entertainment-Programms der Austrian Airlines, das unter anderem Highlights unseres Nationalteams auf den Bildschirmen zeigt!

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Wann es für die Fans und mich wieder zurück nach Österreich geht? Ausgang ungewiss - idealerweise erst Mitte Juli mit dem WM-Titel! Träumen ist nicht nur über den Wolken erlaubt.

WM-Insider © oe24

In LA angekommen, ist der World-Cup in der Öffentlichkeit dann aber kaum zu sehen. WM-Werbung auf den Straßen erkenne ich auf der knapp dreistündigen Fahrt nach Santa Barbara nicht. Soccer ist für das US-Publikum noch immer gewöhnungsbedürftig. Aber vielleicht können gerade Alaba und Co. mit sehenswertem Fußball dafür sorgen, dass auch die Amerikaner diese WM begeistert!

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