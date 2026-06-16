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WM-Tagebuch

Los geht's! Jetzt geht die WM richtig los

David Herrmann-Meng
von
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Der Coutdown läuft! Jetzt sind es nur mehr wenige Stunden bis zum Kick-off gegen Jordanien in Santa Clara.
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Um 6 Uhr früh geht es für mich mit United Airlines rund 700km von Santa Barbara nach San Francisco. Dort rechne ich mit einer mehrstündigen Wartezeit für meine FIFA-Akkreditierung. Doch um Punkt 9 bin ich der Erste in der Schlange und nach wenigen Augenblicken fertig! Weiter geht es in Richtung "Levi's Stadium" - bekannt für das NFL-Team der 49ers.

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Doch der erste Teil des Namens wurde nur notdürftig abgeklebt, lediglich "Stadium" prangt als Name dieser Mega-Sportstätte, die während der WM "San Francisco Bay Area" heißt. Steile Tribünen und riesige Vidiwalls sind schon von der Straße aus sichtbar. Ich bin begeistert!

Parkplätze um 800 Dollar

Kurios: Parkplätze in Stadionnähe kosten am Matchtag bis zu 800 Dollar! Dort wurde das Überkleben der "Levi's"-Schilder von der FIFA vergessen. Und auch eine Art US-Prater ist vorhanden: Für eine Handvoll Dollar gibt es neben dem Stadion den "Great America"-Vergnügungspark, in dem Szenen aus Beverly Hills Cop 3 gedreht wurden.

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Filmreif soll es jetzt für das ÖFB-Team werden. Österreich mit 49ers-Fan Gregoritsch will im 68.500 Zuschauer fassenden Stadion einen perfekten WM-Einstand feiern.

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