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WM-Tagebuch

Nach dem Sieg ging es "zurück in die Zukunft"

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oe24-Reporter David Herrmann-Meng berichtet täglich aus den USA.
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Österreich ist weiterhin bei der WM auf der Überholspur unterwegs. Das Team ist nach dem 3:1 Auftaktsieg gegen Jordanien nach Santa Barbara zurückgekehrt und regeneriert.

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Ich bleibe noch in San Francisco und teste die selbstfahrenden Taxis. Futuristisch wie aus einem Science Fiction Film geht es durch die Straßen der Weltmetropole. Ich nutze die Zeit für Small Talk. Kennt der unsichtbare Fahrer unseren Rekord- und WM-Torschützen Marko Arnautovic? No answer.

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Funkstille

Wie gefällt ihm der ehemalige Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger? Auch hier herrscht Funkstille. Ich denke mir: Danke fürs Gespräch.

Dafür ist der unsichtbare Taxifahrer schnell, pünktlich und sicher am Zielort angekommen. Ein wahres Wunder der Technik. Jetzt fehlen nur noch fliegende DeLoreans wie in Zurück in die Zukunft....

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