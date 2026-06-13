Rangnick verrät mir, was ihn besonders begeistert

Ralf Rangnick bleibt! Lange mussten neun Millionen Teamchefs im Land zittern: Doch der ÖFB-Coach sagt ja zu A und verlängert seinen Vertrag bis Ende 2027.

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Ich bin bei der PK in Santa Barbara mit dabei und lausche gespannt, was der 67-jährige Deutsche zu sagen hat: Sein Betreuerstab mit Onur Cinel und Stefan Oesen bleibt erhalten - diese Klarheit wollte Rangnick noch vor Beginn der WM sichergestellt haben. Doch der Teamchef möchte mehr: Die tägliche Bewegungseinheit an den Schulen, eine moderne Multifunktionsarena, Projekte mit seiner Stiftung und eine Reform der Bundesliga stehen auf der Agenda.

Oe24 fragt nach: Wie wohl fühlt er sich in den USA? Rangnick lobt die Gastfreundlichkeit der Amerikaner und ist von selbstfahrenden Autos begeistert, die in Los Angeles zum Straßenbild gehören.

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Und er gibt ein Versprechen ab: Sollte Österreich bei der WM sehr weit kommen, will der "halbe Österreicher" die Bundeshymne mitsingen. Ein Loblied auf ihn haben schon alle angestimmt.