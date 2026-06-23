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Wechsel im Vorstand der Wiener Städtischen

Ein Mann im Anzug steht vor einem großen Fenster mit unscharfem Stadtblick im Hintergrund.
© ludwigschedl@gmail.com
Mit 1. Juli folgt Jurist Manuel Schalk auf Sonja Raus, die in den Vorstand der Vienna Insurance Group wechselt. Schalk wird die Bereiche Lebens- und Krankenversicherung verantworten.
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Mit Manuel Schalk (51) rückt ein profunder und erfahrener Kenner der Wiener Städtischen Versicherung in den Vorstand auf. Der langjährige Leiter der Rechtsabteilung wird für die Lebens- und Krankenversicherung zuständig sein.

"Manuel Schalk genießt als versierter Jurist nicht nur einen ausgezeichneten Ruf in der gesamten Versicherungsbranche, sondern überzeugt auch durch seine ausgeprägten Managementfähigkeiten", erklärt Robert Lasshofer, Aufsichtsratspräsident der Wiener Städtischen.

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"Marktführer in der Lebensversicherung"

Schalk studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und startete seine Karriere nach seinem Gerichtsjahr in der Kanzlei Schönherr, wo er später zum Partner aufstieg. 2014 wechselte er als Leiter der Rechtsabteilung in die Wiener Städtische.

"Ich freue mich sehr auf diese neue, spannende Aufgabe. Als Marktführer in der Lebensversicherung werden wir weiterhin starke Impulse setzen und zugleich die positive Entwicklung in der Krankenversicherung konsequent fortführen", so der designierte Vorstand. Schalk ist verheiratet und hat zwei Söhne.

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