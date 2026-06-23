Kaffee-Chef wird Boss von Heineken

Heineken holt sich neuen Chef vom Kaffeekonzern JDE Peet's. Der bisherige Kaffee-Chef Rafael Oliveira löst Dolf van den Brink ab Oktober ab.

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Der niederländische Bierbrauer Heineken holt sich mit Rafael Oliveira vom Kaffeekonzern JDE Peet's einen neuen Chef. Er werde sein Amt ab Oktober für eine Dauer von vier Jahren antreten, teilte der weltweit zweitgrößte Brauereikonzern am Dienstag mit.

Oliveira folgt auf Dolf van den Brink, der den Konzern nach sechs Jahren an der Spitze im Jänner verlassen hatte. Mit dem Führungswechsel reagiert Heineken wie andere große Getränkehersteller auf sinkende Verkaufszahlen.

Er sei zuversichtlich, "dass wir das Wachstum beschleunigen, die Produktivität steigern und Heineken zukunftsfähig machen werden", erklärte Oliveira. Er leitet seit 2024 JDE Peet's. Der Eigner Keurig Dr Pepper hatte ihn erst im April mit der Führung eines neuen globalen Kaffeegeschäfts beauftragt.