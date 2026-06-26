Preis-Schock
Microsoft macht Xbox-Konsolen deutlich teurer
Der US-Konzern Microsoft macht seine beliebten Xbox-Spielkonsolen deutlich teurer. Die Preise sollten ab dem 1. August weltweit um 100 bis 150 Dollar (88 bis 132 Euro) steigen, kündigte das Unternehmen am Donnerstag an. Grund dafür seien durch die Bedürfnisse für Künstliche Intelligenz (KI) in die Höhe getriebene Komponentenpreise.
In den USA soll das günstigste Modell - die Xbox Serie S - künftig 500 Dollar kosten. Für die Serie X sollen sogar bis zu 800 Dollar fällig werden. Die neuen Preise für Europa wurden zunächst nicht genannt. Die Series X kostet hier derzeit rund 600 Euro.
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Die gesamte Unterhaltungselektronik ist derzeit von Preiserhöhungen bei technischen Komponenten betroffen: In den vergangenen Monaten hatten auch Sony und Nintendo die Preise für ihre Spielkonsolen angehoben.
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