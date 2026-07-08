Tank-Wut
"Ferien-Effekt": Sprit-Preise deutlich gestiegen
Es ist ein Auf und Ab der Gefühle für heimische Autofahrer. Gerade sank der Spritpreis in Österreich auf bis zu 1,56 Euro pro Liter Super Benzin - schon steigt er auch wieder. So kletterte der Benzin bei der Shell Austria Tankstelle in Wien auf satte 1,829 Euro pro Liter - das sind ein Unterschied von fast 30 (!) Cent!
Ferien-Start in sechs Bundesländern
Dafür gibt es zwei Gründe: Einerseits schlägt sich der sogenannte "Ferien-Effekt" - am Samstag starten in OÖ, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Kärnten die Schul-Ferien - zu Buche. Traditionell steigen dann auch die Preise an den Tankstellen.
Auch interessant
Ölpreise um 4 Prozent gestiegen
Andererseits befeuert auch der wieder aufgeflammte USA-Iran-Konflikt die Ölpreise. Nach US-Präsident Donald Trumps Aussage ein vorläufiges Abkommen zur Beendigung des Krieges mit dem Iran für "beendet" erklärte, erhöhten sich die Ölpreise um rund 4 Prozent.
Futures der wichtigen Referenzölsorte Brent erhöhten sich um 4,32 Prozent, Futures auf die US-Ölsorte WTI (West Texas Intermediate) stiegen um 4,16 Prozent und liegen somit auf dem höchsten Stand seit 22. Juni.
Das schlägt sich zwar nicht sofort an den Tankstellen zu Buche - allerdings wird sich daher wohl der Aufwärtstrend in den nächsten Tagen, wenn nicht Wochen, leider weiter fortsetzen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden