"Ferien-Effekt": Sprit-Preise deutlich gestiegen

Die Urlaubs-Saison in Österreich, aber auch der neue Iran-USA-Konflikt machen tanken wieder teurer

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Es ist ein Auf und Ab der Gefühle für heimische Autofahrer. Gerade sank der Spritpreis in Österreich auf bis zu 1,56 Euro pro Liter Super Benzin - schon steigt er auch wieder. So kletterte der Benzin bei der Shell Austria Tankstelle in Wien auf satte 1,829 Euro pro Liter - das sind ein Unterschied von fast 30 (!) Cent!

Ferien-Start in sechs Bundesländern

Dafür gibt es zwei Gründe: Einerseits schlägt sich der sogenannte "Ferien-Effekt" - am Samstag starten in OÖ, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Kärnten die Schul-Ferien - zu Buche. Traditionell steigen dann auch die Preise an den Tankstellen.

Donald Trump erklärt Pakt mit Iran für beendet.

Ölpreise um 4 Prozent gestiegen

Andererseits befeuert auch der wieder aufgeflammte USA-Iran-Konflikt die Ölpreise. Nach US-Präsident Donald Trumps Aussage ein vorläufiges Abkommen zur Beendigung des Krieges mit dem Iran für "beendet" erklärte, erhöhten sich die Ölpreise um rund 4 Prozent.

Futures der wichtigen Referenzölsorte Brent erhöhten sich um 4,32 Prozent, Futures auf die US-Ölsorte WTI (West Texas Intermediate) stiegen um 4,16 Prozent und liegen somit auf dem höchsten Stand seit 22. Juni.

Das schlägt sich zwar nicht sofort an den Tankstellen zu Buche - allerdings wird sich daher wohl der Aufwärtstrend in den nächsten Tagen, wenn nicht Wochen, leider weiter fortsetzen.