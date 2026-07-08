Welt
TV
E-Paper
Welt

Hype um Kultmarke

Dieser neue Bier-Trend erobert das Netz

© Instagram / thearchbishopofbanterbury
Erinnern Sie sich noch an den Bier-Trend "Splitting the G"? Nun erobert ein neues, skurriles Phänomen namens "Setting the table" die Pubs und flutet die sozialen Netzwerke mit Videos.
OE24 auf Google bevorzugen

Im Jahr 2024 rannten Biertrinker auf der ganzen Welt die Pubs ein, um bei einem Guinness den ersten Schluck so abzutrinken, dass das G auf dem Glas perfekt von der Linie zwischen dunklem Bier und weißem Schaum geteilt wurde. Unzählige Videos und Bilder fluteten damals die sozialen Netzwerke. Nun gibt es einen Nachfolger, der natürlich auch von den Briten erfunden wurde: "Setting the table". Was auf Deutsch "den Tisch decken" bedeutet, funktioniert vom Prinzip her ähnlich, betrifft dieses Mal aber die italienische Kultmarke Birra Moretti.

Das Prinzip hinter Baffo

Das Logo der 1859 gegründeten Brauerei, die inzwischen in holländischer Hand ist, ziert ein schnauzbärtiger Biertrinker. In der rechten Hand hält er ein Frischgezapftes, während der linke Arm auf einem Tresen abgelegt ist. Genau hier kommt "Setting the table" ins Spiel: Das Ziel des Trends ist es, mit dem ersten Schluck so präzise abzutrinken, dass der Mann namens Baffo (italienisch für Schnurrbart) sich nach dem Trinken optisch bequem auf der verbleibenden Bier-Theke im Glas abstützen kann. Wie genau der Trend entstanden ist, bleibt historisch nicht überliefert.

Auch interessant

Lufthansa kassiert Gerichtsklatsche

Heimsieg beim Auftakt zur Österreich-Rundfahrt

Schock in Bremen: Tribüne eingestürzt

Keine geplante Marketingaktion

Der über Monate andauernde "Splitting the G"-Trend war laut Angaben des Herstellers jedenfalls keine gesteuerte Marketingaktion. Ein offizieller Sprecher stellte damals klar, dass Guinness nicht involviert war. Colm O’Connor wurde in diesem Zusammenhang mit den Worten zitiert, dass das schlicht von "jemandem auf TikTok ausgedacht" worden sei.

Mehr Kohle für Brauereien

Für Birra Moretti beziehungsweise die übergeordnete Heineken-Gruppe dürfte der aktuelle Trend vor allem mehr Kohle bedeuten. Als "Splitting the G" seine Hochphase gegen Ende des Jahres 2024 erreichte, war die Nachfrage im Handel und in den Lokalen so extrem hoch, dass der Guinness-Hersteller Diageo den Verkauf seines Stouts an Pubs und Bars in ganz Großbritannien besser koordinieren musste. Der Grund für diese Lieferkoordination war der riesige Hype der sogenannten Guinnfluencer, wie Sky News damals berichtete.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Raketen gegen Russland: Trump gibt grünes Licht

Trump droht mit neuen USA-Angriffe auf Iran

DAS sind die verrücktesten Strand-Regeln der Welt

Jetzt verklagt Brüssel plötzlich Ungarn

Traumstrand gesperrt! Fäkalbakterien vertreiben Badegäste auf Teneriffa

Dieser neue Bier-Trend erobert das Netz

Aggressive Gelsen kapern Ryanair-Maschine kurz vor Start

Mega-Akku soll Strom für 30 Jahre liefern

Fitness-Star (32) tot in See aufgefunden

NATO-Gipfelerklärung: Trump stimmt Artikel 5 zu