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Deutsche Bahn meldet nun schneller Verspätungen

Front eines verschmutzten ICE-Zugs mit DB-Logo und leuchtenden Rücklichtern am Hauptbahnhof Frankfurt.
© APA/dpa/Boris Roessler
Ein KI-Bot, eine weitere App und schnellere Infos zu Gleiswechseln: Die Deutsche Bahn will noch in diesem Jahr ihre Kundenkommunikation deutlich verbessern
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"Wir investieren 50 Millionen Euro zusätzlich in moderne IT und künstliche Intelligenz", teilte Bahnchefin Evelyn Palla anlässlich der Vorstellung eines entsprechenden Maßnahmenbündels mit. "Damit machen wir die Kundeninformation verlässlicher, schneller und besser."

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Bisher ließen Informationen für Reisende bei Verspätungen oder Zugausfällen oft zu wünschen übrig, hieß es vom deutschen Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU). "Ich begrüße sehr, dass sich das jetzt ändern soll." Dabei setzt der bundeseigene Konzern vor allem auf Künstliche Intelligenz (KI). Zum einen soll eine KI-Assistenz namens Kiana auf der Internetseite der Bahn sowie im DB Navigator integriert werden. Hier könnten Reisende individuelle Auskünfte zu ihrer Fahrt erfragen.

KI in den Leitstellen

In den Leitstellen sollen mit KI eingehende Informationen zu Störungen schneller verarbeitet und in die relevanten Kundenkanäle weitergegeben werden. Künftig sollen im DB Navigator die kurzfristigen Gleiswechsel schneller kommuniziert werden. Diese lösen regelmäßig Stress und Frust bei Hunderten Reisenden aus, weil sie innerhalb weniger Minuten vom ursprünglich geplanten Gleis zu einem anderen eilen müssen. Künftig sollen die Infos innerhalb von zwei Sekunden im DB Navigator angezeigt werden.

Die Bahn arbeitet außerdem an einer weiteren App. Diese soll unter der Marke "DB Info" ab Dezember verfügbar sein und Echtzeitinformationen zu individuellen Reiseketten liefern.

Das Sofortprogramm für bessere Kundenkommunikation ist eines von dreien solcher Maßnahmenpakete, mit denen die Bahn kurzfristig das Reiseerlebnis der Fahrgäste verbessern will. Ein erstes Programm für mehr Sicherheit und Sauberkeit an den Bahnhöfen und ein zweites für mehr Komfort in den Fernzügen sind schon vorgestellt worden.

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