SO teuer wird Apples erstes Falt-Handy

Für das Jahr 2026 will Apple eine echte Produktoffensive starten. Mit dabei ist das erste faltbare Smartphone vom Tech-Riesen.

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Branchenanalysten und Zuliefererberichte vermuten, dass Apple dieses Jahr eine Produktionsoffensive startet. Dabei sorgt vor allem das erste faltbare Smartphone vom Tech-Giganten. Nun soll sogar der Preis geleakt worden sein.

Das erste faltbare iPhone, welches intern als iPhone Ultra oder iPhone Fold bezeichnet wird, soll im September 2026 mit der restlichen iPhone-18-Modellen präsentiert werden. Es wird berichtet, dass das Gerät ein 7,7 bis 8 Zoll großes Innen-Display und einen 5,4 Zoll-Außenbildschirm haben soll. Das Besondere: Das Falt-iPhone bekommt das neuartige Liquidmetal-Scharnier, das faltenfreies OLED-Sehen ermöglichen soll.

Teures Gerät

Viele Apple-Fans freuen sich auf das neue Gerät. Laut dem Analysten Ming-Chi Kuo soll der Einstiegspreis zwischen 2.299 und 2.499 Euro liegen. Jedoch müssen sich Fans gedulden. Die Produktion läuft aktuell sehr schleppend. Für das dritte Quartal 2026 werden nur 500.000 bis eine Millionen Einheiten erwartet. Bei den Pro-Modellen liegt die Zahl bei 20 bis 22 Millionen iPhones.

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Schon 2017 hatte Apple beim iPhone X Probleme beim Start. Beim faltbaren iPhone könnten sich die Vorbestellungen bis Oktober verzögern und die Lieferzeiten bei vier bis sechs Wochen liegen. Die Branche geht für die zweite Jahreshälfte 2026 von 7 bis 8 Millionen ausgelieferten Falt-iPhones aus.