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OPEN AIR

Ronnie Wood von The Rolling Stones

Ronnie Wood von den Stones spielt Konzert im Mühlviertel.
© zeidler
Am 16. Juli erwartet Musikfans auf der Burg Clam ein Konzerthighlight mit einem exklusiven Line-up, das es in Europa heuer in genau dieser Zusammensetzung nur das eine Mal auf der Burg Clam live zu erleben gibt.
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Klam. Es stehen heuer nur noch vier Konzerte in einer der schönsten Open Air-Locations Österreichs auf dem Programm. Morgen und am Samstag spielen Fäaschtbänkler auf der Burg Clam in Klam (Bez. Perg) zwei ausverkaufte Konzerte. Für kommende Woche, 16. Juli gibt es noch Tickets für das Legendenkonzert mit Ronnie Wood von The Rolling Stones und Van Morrison. Am Donnerstag, 23. Juli heißt es beim Party-Konzert vom deutschen Rapper und Partyschlagersänger Tream auf der Schlosswiese eskalieren bevor Seiler und Speer für das Saisonfinale mit zwei ausverkauften Konzerten sorgen. Neun Abend waren bzw. werden heuer ausverkauft sein.

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