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Unfall in OÖ

Radfahrer bei Crash mit Auto getötet

Rettungsauto
© TZ ÖSTERREICH / Lisi Niesner (Symbolfoto)
Der 20-jährige Autofahrer gab an, vom Gegenverkehr geblendet worden zu sein.
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Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist am Freitagabend ein 86-jähriger Radfahrer in Laakirchen (Bezirk Gmunden) getötet worden. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Samstag mitteilte, übersah ein 20-jähriger Pkw-Lenker gegen 22:15 Uhr den von einem Güterweg auf die Gmöser Straße einfahrenden Radfahrer. Durch den frontalen Zusammenstoß wurde der 86-Jährige mehrere Meter weit geschleudert und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

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Der Pkw-Lenker gab an, unmittelbar vor dem Zusammenstoß vom Gegenverkehr geblendet worden zu sein. Ein Alkotest bei dem 20-Jährigen verlief negativ.

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