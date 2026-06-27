Apple startet Massenproduktion des ersten Falt-iPhones

Apple treibt seine Faltstrategie massiv voran. Während die Produktion des ersten faltbaren iPhones im Juli startet, arbeitet der Konzern bereits an der zweiten Generation des High-End-Smartphones.

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Die Massenproduktion des ersten faltbaren iPhones startet Ende Juli 2026. Der Fertigungspartner Foxconn übernimmt die ersten Chargen, womit ein Marktstart für September 2026 – möglicherweise zeitgleich mit dem iPhone 18 Pro und Pro Max – realistisch bleibt. Samsung Display hat bereits im Juni 2026 mit der Produktion der Falt-OLED-Panels für das erste iPhone Ultra in Vietnam begonnen, wobei rund drei Millionen Einheiten für die erste Bestellung vorgesehen sind. Das berichtet das IT-Nachrichtenportal "borncity.com".

Technische Hürden erfolgreich überwunden

Lange Zeit verzögerten technische Schwierigkeiten das Projekt. Insbesondere die Haltbarkeit des Scharniers sowie Geräusche nach Millionen von Faltzyklen stellten Hürden dar, die nun laut Experten überwunden scheinen. Die Zulieferer Shin Zu Shing und Amphenol setzen bei den Scharnieren auf modernste 3D-Druck-Techniken und Flüssigmetall-Komponenten. Das erste Modell des iPhone Ultra oder iPhone Fold, wie das Gerät oft intern bezeichnet wird, soll mit einem 7,8 Zoll großen Innen-Display und einem sekundären Cover-Display zwischen 5,3 und 5,5 Zoll auf den Markt kommen. Weitere technische Highlights sind der A20- oder A20-Pro-Chip, eine Duale 48-Megapixel-Kamera, Touch ID sowie eine Dampfkammer-Kühlung. Preislich dürfte das Gerät im Premium-Segment bei knapp 1.900 bis 2.000 Euro liegen.

Entwicklung des Nachfolgers läuft

Trotz des bevorstehenden Marktstarts hat Apple intern bereits die Entwicklung der zweiten Generation freigegeben. Der Nachfolger soll ein noch größeres Faltdisplay erhalten, wobei Apple voraussichtlich auf bewährte OLED-Panels der Baureihen M16 und M14 setzt, um eine gleichbleibende Bildqualität zu gewährleisten. Diese frühzeitige Entwicklung unterstreicht Apples langfristiges Engagement im Markt der Foldables. Andere Produktlinien wie das iPhone Air 3 müssen sich dagegen erst beweisen, da Apple hier zunächst die Verkaufszahlen des für das erste Quartal 2027 geplanten iPhone Air 2 abwarten will. Ob der hohe Preis und der neue Formfaktor die Kunden überzeugen, wird sich im Herbst zeigen.