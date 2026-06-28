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Airport Linz

Explosion am Flughafen: Sieben Verletzte

Linz Airport
© Linz Airport
Beim Airport Linz ist eine Gasflasche explodiert. Sieben Personen wurden verletzt - zwei davon schwer.
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Auf dem Gelände des Flughafens Linz in Hörsching (Bezirk Linz-Land) sind Samstagnachmittag bei der Explosion einer Gasflasche sieben Personen verletzt worden. Serbische Lkw-Fahrer hatten in einem Sattelanhänger mit Gas gekocht, als die Flasche plötzlich in die Luft ging. Ein 50-jähriger Kollege war Zeuge des Unfalls und leistete Erste Hilfe. Ein 54-Jähriger und ein 41-Jähriger wurden schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins AKH Wien geflogen, so die Polizei.

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Die fünf weiteren Verletzten wurden in Krankenhäuser in Wels und Linz eingeliefert. Die Ermittlungen zur Explosionsursache waren am Sonntag noch im Gange.

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