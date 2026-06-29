Oberösterreich
7-Jähriger aus Fenster gestürzt – Spital
Ein Siebenjähriger ist am späten Sonntagabend in Pabneukirchen (Bezirk Perg) aus dem Fenster seines Kinderzimmers im ersten Stock gestürzt. Er fiel fünf Meter tief und prallte auf Beton auf, er dürfte nach dem Unfall ansprechbar gewesen sein. Die Mutter verständigte die Rettung, ihr Sohn wurde vor Ort erstversorgt und im Anschluss zusammen mit der Mutter in ein Spital geflogen, so die Polizei Oberösterreich.
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