Sohn (23) stach im Streit auf seine Mutter ein

Die 46-Jährige wurde im Brustbereich verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

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OÖ. Ein 23-Jähriger, dem wohl die Hitze und der Alkohol nicht gut taten, hat laut Polizei in der Nacht auf Montag in Enns im Bezirk Linz-Land auf seine Mutter eingestochen. Der Kroate dürfte zuvor in der gemeinsamen Wohnung mit der 46-Jährigen gestritten haben, bevor er sie mit dem Messer attackierte. Die Frau wurde ambulant im Spital in Linz behandelt, ihr Sohn kurz nach dem blutigen Angriff in der Wohnung festgenommen.

Der 23-Jährige soll geständig sein, er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Steyr in die Justizanstalt Garsten eingeliefert. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Sohn und Mutter waren zum Zeitpunkt der Tat alkoholisiert, so die Polizei Oberösterreich.

S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133 sowie in Oberösterreich beim Autonomen Frauenzentrum - Frauennotruf OÖ unter 0732/602200