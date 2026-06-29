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Österreich

Unfall mit Quad

Alko-Lenker stürzte mit Tochter (13) in die Tiefe

Ein umgestürztes Quad liegt im dichten grünen Unterholz eines Waldes.
© ZOOM.TIROL
Auf dem Weg zu einem Berggasthof verunglückte ein Tiroler - dabei saß seine Tochter am Rücksitz des Quads. Beide wurden verletzt.
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Tirol. Es war am Sonntagnachmittag gegen halb vier, als ein 30-jähriger Österreicher mit einem vierrädrigen Kraftfahrzeug im Gemeindegebiet Hainzenberg auf einem Forstweg von Hainzenberg kommend bergwärts zum Gasthaus "Gerlosstein" unterwegs war.

Auf dem Rücksitz saß die 13-jährige Tochter. Etwa 300 Meter unterhalb der Gastwirtschaft verlor der Lenker aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über das Quad, kam über den linken Fahrbahnrand hinaus und stürzte in der Folge 30 Meter in den Wald ab

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Im Wald abgetsürzte Opfer wurden geborgen. © ZOOM.TIROL

Ein auf der Terrasse des Gasthofes sitzender Zeuge setzte einen Notruf ab. Beide verletzten Personen wurden von der Besatzung des Notarzthubschraubers erstversorgt, mittels Tau geborgen und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Schwaz geflogen. Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkotest verlief positiv. Am Unfallfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

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