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Traurige Gewissheit

Vermisste Frau (81) tot am Inn-Ufer gefunden

© ÖSTERREICH/ Lisi Niesner (Symbolbild)
Die 81-Jährige war seit Sonntagfrüh in Zams abgängig gewesen.
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Eine ältere Frau ist Sonntagnachmittag in Zams in Tirol (Bezirk Landeck) im Zuge einer Suchaktion von Einsatzkräften im Uferbereich des Inn, im Nahbereich der dortigen Kläranlage, tot aufgefunden worden. Die genauen Umstände, die zum Tod führten, waren vorerst unklar. Es liege entweder ein Unfallgeschehen oder eine gesundheitliche Ursache vor, hieß es von der Polizei zur APA am Montag. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion zur Klärung der Ursache an.

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Die Frau war Sonntagfrüh nicht mehr auffindbar gewesen. Daraufhin machten sich Angehörige und Freunde vorerst selbst auf die Suche. Nachdem sie nicht hatte gefunden werden können, wurde die Exekutive eingeschaltet. Daraufhin kam es zu der Suchaktion, an der auch ein Polizeidiensthund sowie die Feuerwehren Zams und Schönwies beteiligt waren. Gegen 14.40 Uhr wurde die ältere Frau schließlich leblos entdeckt.

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