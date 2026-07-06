Flammen-Inferno bei Bordell: Gebäude zerstört

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindern.

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OÖ. Das Nebengebäude eines bekannten Nachtclubs in Eitzing (Bezirk Ried im Innkreis) wurde in der Nacht auf Montag bei einem Großbrand völlig zerstört. Zehn Feuerwehren verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude.

Brandursache wird ermittelt

Kurz nach 3 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter Flammen im direkt an den Nachtclub angrenzenden Nebengebäude und alarmierte die Feuerwehr. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, war der Holzbau bereits fast völlig ausgebrannt.

Den insgesamt zehn Feuerwehren gelang es schließlich, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf den Nachtclub selbst zu verhindern.

Obwohl der Brand während der regulären Öffnungszeit ausbrach, befanden sich laut Feuerwehr keine Gäste im Lokal. Verletzt wurde laut den Einsatzkräften niemand. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit noch unklar. Die Brandursachenermittlung läuft.