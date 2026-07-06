Mann von E-Scooter-Schlägern in Park in den Tod geprügelt

Nach dem brutalen Überfall fehlte von den Tätern zunächst jede Spur. Im Zuge von intensiven Ermittlungen konnte die Polizei die Verdächtigen fassen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wien. Zu der brutalen Gewalttat kam es bereits am 27. Juni in Wien-Donaustadt. Ein Nordafrikaner kam dabei ums Leben. Nun konnte die Wiener Polizei einen Verdächtigen - einen 21 Jahre alten Österreicher - ausforschen und festnehmen.

Notruf wegen Hilfeschreien

Ein Notruf wegen Hilfeschreien in einem Park löste einen Polizeieinsatz aus. Vor Ort fanden die Beamten eine Frau und einen regungslosen Mann auf einer Wiese vor. Da der Mann weder Puls noch Atmung aufwies, leiteten die Einsatzkräfte umgehend Reanimationsmaßnahmen ein, bevor die Berufsrettung Wien die medizinische Versorgung übernahm. Das Opfer konnte vorerst stabilisiert und mit Verdacht auf schwere Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Jedoch verstarb das Opfer wenig später im Spital.

Im Zuge der Ermittlungen konnte das Landeskriminalamt erheben, dass das Opfer unmittelbar vor der Tat gemeinsam mit einer Frau unterwegs war.

Sondereinheit WEGA nahm 21-Jährigen fest

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die beiden von zwei Personen auf E-Scootern angepöbelt. Im Zuge der Auseinandersetzung soll einer der beiden Tatverdächtigen dem Mann mehrfach mit der Faust gegen den Kopf und ins Gesicht geschlagen haben.

Anschließend soll derselbe Tatverdächtige auch die Begleiterin des Opfers attackiert und sie unter Androhung weiterer Gewalt zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Danach flüchteten die beiden Tatverdächtigen.

Durch umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien konnte der mutmaßliche Haupttäter, ein 21-jähriger Österreicher, ausgeforscht werden. Er wurde mit Unterstützung der Sondereinheit WEGA im Zuge eines geplanten Zugriffs in seiner Wohnung im Bezirk Donaustadt festgenommen.

Beweismittel sichergestellt

Dabei stellten die Ermittler mehrere Beweismittel, darunter Kleidungsstücke mit Blutanhaftungen, sicher. Die 21-jährige Begleiterin des Tatverdächtigen wurde ebenfalls in das Landeskriminalamt Wien gebracht und vernommen. Im Zuge ihrer Vernehmungen zeigten sich beide teilweise geständig.

"Der 21-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert. Seine Begleiterin wurde auf freiem Fuß angezeigt. Hinsichtlich der genauen Todesursache ist das Obduktionsergebnis noch ausständig", so die Polizei.