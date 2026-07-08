KI-TOOL
Stadt Linz verkauft nun Software
Linz. Die IKT Linz GmbH, das zentrale IT-Systemhaus der Stadt Linz, öffnet erstmals ihre praxiserprobten IT-Enterprise-Lösungen für den Drittmarkt. Dazu zählt auch Transkripo als erstes Produkt aus einem breiteren Portfolio. Städte, Gemeinden und öffentliche Institutionen erhalten damit Zugang zu Lösungen, die sich im täglichen Verwaltungsbetrieb bewährt haben und den gezielten Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung ermöglichen. Unterstützende KI-Tools übernehmen zeitaufwendige Routineaufgaben wie Transkriptionen von Protokollen und schaffen damit Freiräume für andere Tätigkeiten.
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