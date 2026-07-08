Zwei neue Kulinarik-Highlights am Wiener Rathausplatz

Das legendäre Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz verwandelt die Bundeshauptstadt von 4. Juli bis 6. September 2026 wieder in ein Paradies für Kulturliebhaber und Feinschmecker. In diesem Jahr dürfen sich die Besucher auf zwei ganz besondere kulinarische Hotspots freuen, die hochwertige Barkultur, mediterranen Lifestyle und erfrischenden Genuss im Herzen der Stadt vereinen.

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Beach-Flair im Rathauspark: Das neue Prunkstück Sonnendeck

Erstmals präsentiert sich die "KLEINOD"-Gruppe mit einem spektakulären Konzept direkt im Wiener Rathauspark. Auf rund 400 Quadratmetern und zwei Ebenen entsteht das "PRUNKSTÜCK SONNENDECK" – eine sommerliche Erweiterung des Stammhauses in der Bäckerstraße. Die außergewöhnliche Architektur besteht aus sechs modularen Containereinheiten in dunklem, geöltem Holz, die sich optisch elegant von der klassischen Festival-Gastronomie abheben. Im Zentrum des Erdgeschosses lädt ein Brunnen umgeben von einer gemütlichen Lounge und einer offenen Showküche zum Verweilen ein, während die begehbare Dachterrasse einen traumhaften Blick über das gesamte Festivalgeschehen bietet.

Die Barkultur wird beim "PRUNKSTÜCK SONNENDECK" großgeschrieben. Als zentraler Getränkepartner fungiert Pernod Ricard Austria, der den eleganten Cru-Classé-Rosé "Château Sainte Marguerite" aus der Provence auf die Karte bringt. Ergänzt wird das Angebot durch eine hochkarätige Cocktail-Auswahl und erstklassige Speisen aus der offenen Showküche, die ideal zum Teilen und gemeinsamen Genießen an lauen Sommerabenden geeignet sind.

10 Jahre Aperol Spritz Piazza: Jubiläum mit Musik und Mode

Ein weiteres absolutes Highlight des heurigen Festivals ist die "Aperol Spritz Piazza", die ihr zehnjähriges Bestehen feiert. Seit 2016 ist die Piazza ein fester Bestandteil des Wiener Sommers. Zum Jubiläum präsentiert sich das Areal in einem völlig neuen, offeneren Design, das die Besucher dazu einlädt, die italienische Aperitivo-Kultur in vollen Zügen zu genießen.

© Dragan Dok

Neben den erfrischenden Drinks setzt Aperol heuer stark auf ein abwechslungsreiches musikalisches Programm. Jeden Donnerstag locken die "Aperol Rising Talents pres. by oeticket" von 18:30 bis 19:30 Uhr auf die Live-Bühne. Zudem sorgen von Donnerstag bis Samstag die "Golden Hour Sessions powered by Radio ENERGY ÖSTERREICH" mit stimmungsvollen DJ-Sets von 17:00 bis 23:00 Uhr für den perfekten Soundtrack zum Sonnenuntergang. Mode-Fans dürfen sich außerdem auf eine exklusive, nachhaltige Capsule Collection freuen, die in Kooperation mit dem hippen Wiener Label "Nullkommasiebenprozent" (NKSP) entstanden ist.