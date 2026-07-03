Gefahr aus dem Gefrierschrank? Deshalb sollten Sie Eisboxen nicht wiederverwenden

Viele nutzen leere Eisboxen für Suppen oder Essensreste. Verbraucherschützer warnen jedoch: Genau das kann problematisch sein.

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Kaum ist das Eis aufgegessen, bekommen die Plastikboxen oft ein zweites Leben. Ob Suppe, Gulasch oder Essensreste, in vielen Haushalten landen die leeren Eisbehälter direkt wieder im Gefrierschrank. Genau davor warnen Verbraucherschützer jedoch. Denn die praktischen Dosen sind nicht dafür gedacht, beliebige Lebensmittel aufzubewahren.

Warum Eisboxen problematisch sein können

Die Kunststoffbehälter wurden speziell für die Lagerung von Speiseeis entwickelt und nicht für heiße oder fetthaltige Speisen. Wer beispielsweise frisch gekochte Suppe oder ein Gulasch in eine leere Eisbox füllt, riskiert laut Expert, dass sich Bestandteile aus dem Kunststoff lösen und in die Lebensmittel übergehen können. Dazu zählen unter anderem Weichmacher, UV-Stabilisatoren oder Rückstände aus der Kunststoffherstellung.

Auch heißes Spülwasser kann zum Problem werden

© Getty Images

Nicht nur das Befüllen mit warmen Speisen belastet das Material. Auch die Reinigung in der Spülmaschine oder mit sehr heißem Wasser kann den Kunststoff verändern. Manche Behälter verformen sich dabei oder geben Bestandteile leichter ab. Die Hersteller garantieren die Sicherheit der Verpackungen in der Regel nur für ihren ursprünglichen Verwendungszweck, also für Speiseeis bei tiefen Temperaturen.

Diese Behälter sind die bessere Wahl

Wer Lebensmittel einfrieren oder aufbewahren möchte, greift besser zu Behältern, die ausdrücklich dafür vorgesehen sind. Besonders geeignet sind Mehrwegdosen aus Polypropylen (PP). Das Material erkennen Sie an der Kennzeichnung "PP" auf der Unterseite der Dose. Auch Glasbehälter eignen sich zum Einfrieren. Wichtig ist allerdings, etwas Platz nach oben zu lassen, damit sich gefrierende Lebensmittel ausdehnen können. Außerdem sollten gefrorene Glasbehälter niemals direkt in heißes Wasser gestellt werden, da sie durch den Temperaturunterschied springen können.

Wegwerfen müssen Sie die Eisbox trotzdem nicht

Ganz ausgedient haben leere Eisbehälter deshalb aber nicht. Für Schrauben, Bastelmaterial, Weihnachtsdeko oder andere Non-Food-Gegenstände sind sie weiterhin ideal. Nur bei Lebensmitteln sollten Sie künftig lieber zu dafür geeigneten Aufbewahrungsdosen greifen.