Schluss mit klebrigen Händen: So schneiden Sie Sommerfrüchte richtig

Egal ob am See, beim Picknick oder als erfrischender Snack im Büro: Frisches Obst gehört zum Sommer einfach dazu. Doch gerade bei Mango, Ananas und Co. kann das Schälen und Schneiden schnell zur klebrigen Angelegenheit werden. Mit den richtigen Tricks lässt sich das allerdings ganz einfach vermeiden.

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Sommerzeit ist Obstzeit: Saftige Früchte bringen Farbe auf den Teller und sorgen an heißen Tagen für die perfekte Erfrischung. Doch bevor Sie Mango, Ananas und Co. genießen werden können, steht oft eine weniger beliebte Aufgabe an: das Schneiden. Das muss allerdings kein lästiger Aufwand sein. Mit diesen cleveren Lifehacks bereiten Sie Sommerobst in Sekundenschnelle zu.

Mango richtig schälen

Die Mango zählt zu den beliebtesten Tropenfrüchten, aber ihr großer, flacher Kern treibt viele zur Verzweiflung. So geht's ganz einfach:

Der Igel-Schnitt

Schneiden Sie die Mango an beiden Seiten knapp am harten Kern entlang ab, sodass Sie zwei "Wangen" erhalten. Schneiden Sie nun das Fruchtfleisch dieser Hälften gitterförmig ein. Achtung: Nicht durch die Schale schneiden. Drücken Sie anschließend die Schale von unten nach oben durch. Das Fruchtfleisch stülpt sich wie die Stacheln eines Igels nach außen und die Würfel lassen sich ganz leicht mit dem Messer abtrennen.

Der Glas-Trick

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Nehmen Sie wieder eine der abgeschnittenen Mango-Wangen und ein herkömmliches Trinkglas. Setzen Sie die Mango mit dem unteren Rand so an die Kante des Glases, dass die Schale außen und das Fruchtfleisch innen ist. Ziehen Sie die Mango nun einfach mit leichtem Druck am Glasrand nach unten. Das Fruchtfleisch gleitet sauber getrennt ins Glas, die Schale bleibt in Ihrer Hand.

Ananas zerkleinern

Die dicke Haut und die holzigen "Augen" der Ananas schrecken viele davor ab, frische Früchte statt Dosenobst zu kaufen. Doch mit der richtigen Technik geht das ratzfatz:

Die "Viertel-Technik" ohne Abfall

Schneiden Sie zuerst den Deckel (den Blätter-Schopf) und den Boden der Ananas ab. Stellen Sie die Frucht aufrecht hin und schneiden Sie die Schale großzügig in einem leichten Bogen von oben nach unten ab. Keine Sorge, wenn noch ein paar braune Augen übrig sind, die schneiden Sie punktuell weg. Vierteln Sie die Ananas nun der Länge nach. Jetzt liegt der harte Strunk in der Mitte jedes Viertels frei und lässt sich mit einem geraden Schnitt problemlos entfernen.

Das Ananas-Schiffchen

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Schneiden Sie die Ananas samt Schale und Blättern längs in Viertel. Trennen Sie den Strunk ab, schneiden Sie das Fruchtfleisch wie bei einer Melone von der Schale und würfeln Sie es. Servieren Sie die Stücke einfach direkt wieder auf der Schale, sieht aus wie im Luxus-Urlaub.

Wassermelone schneiden

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Jeder liebt Wassermelonen, aber nach dem Essen klassischer Melonen-Spalten klebt oft das halbe Gesicht. Das geht auch anders:

Halbieren Sie die Wassermelone. Legen Sie eine Hälfte mit der flachen, roten Schnittseite nach unten auf ein großes Schneidebrett. Schneiden Sie die Melone nun komplett von oben nach unten in etwa 2 bis 3 Zentimeter dicke Streifen. Drehen Sie das Brett um 90 Grad und wiederholen Sie das Ganze, sodass ein Schachbrett- bzw. Gittermuster entsteht.

Sie können nun perfekte, lange Wassermelonen-Sticks herausziehen! Unten ist ein praktisches Stück Rinde zum Festhalten, oben das saftige Fruchtfleisch.