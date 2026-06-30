Getränke ohne Kühlschrank kühlen? Mit diesen Tricks klappt's trotzdem

So werden Wasser, Bier & Co. auch ohne Kühlschrank angenehm kalt.

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Der Badetag dauert länger als geplant, beim Camping gibt es keinen Kühlschrank oder die Getränke wurden vor der Grillparty einfach vergessen. Keine Sorge: Auch ohne Kühlschrank gibt es einige Tricks, mit denen Wasser, Limonade, Bier oder Wein deutlich schneller herunterkühlen.

Der feuchte-Handtuch-Trick

Einer der einfachsten Hacks funktioniert mit einem Handtuch. Wickeln Sie die Flasche in ein feuchtes Tuch und legen Sie sie an einen luftigen Ort, am besten dorthin, wo ein leichter Wind weht oder ein Ventilator läuft. Durch die Verdunstung entsteht ein Kühleffekt, der die Flasche nach und nach herunterkühlt. Der Trick braucht zwar etwas Geduld, funktioniert aber fast überall.

Eiswasser schlägt Eiswürfel

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Haben Sie einen Eimer oder eine Schüssel zur Hand, ist Eiswasser die bessere Wahl als reine Eiswürfel. Füllen Sie das Gefäß mit Wasser und Eis. Das Wasser umschließt die Flasche vollständig und entzieht ihr die Wärme deutlich schneller als Eiswürfel allein.

Der Salz-Trick

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Noch schneller geht es mit etwas Kochsalz. Geben Sie eine großzügige Menge Salz in das Eiswasser. Dadurch sinkt dessen Temperatur weiter ab und die Getränke werden innerhalb weniger Minuten angenehm kühl. Dieser Trick eignet sich besonders für Grillabende oder Partys, wenn gleich mehrere Flaschen gleichzeitig gekühlt werden sollen.

Kalter Bach statt Kühlschrank

Beim Camping oder Wandern kann auch die Natur helfen. Ein kalter Bach oder Fluss kühlt Getränke erstaunlich effektiv. Wichtig ist nur, die Flaschen gut zu sichern, damit sie nicht von der Strömung mitgerissen werden.

Getränke erst kurz vor dem Trinken öffnen

Auch das macht einen Unterschied. Geschlossene Flaschen bleiben länger kühl als geöffnete. Öffnen Sie Ihre Getränke deshalb erst unmittelbar vor dem Trinken.