Eiswürfel schmelzen zu schnell? Diese Hacks helfen sofort

Wer kennt es nicht? Kaum steht der erfrischende Drink bei extremer Sommerhitze auf dem Tisch, sind die Eiswürfel auch schon geschmolzen. Zurück bleibt eine lauwarme, wässrige Enttäuschung. Damit ist jetzt Schluss: Wir verraten, wie Ihre Eiswürfel garantiert länger durchhalten.

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Was gibt es Schöneres an heißen Tagen als ein eiskaltes Erfrischungsgetränk? Eiswürfel im Glas sind im Sommer der Retter in der Not. Doch die Freude hält oft nur kurz, denn oft schmelzen die Eiswürfel schneller, als man trinken kann. Das Getränk wird wässrig und die Erfrischung ist dahin. Dabei gibt es ein paar verblüffend einfache Hacks, mit denen Eiswürfel selbst bei Rekordtemperaturen deutlich länger gefroren bleiben.

Size Matters: Setzen Sie auf XXL-Eiswürfel

Vergessen Sie kleine Förmchen oder Crushed Ice, wenn Sie Ihren Drink lange unverdünnt genießen wollen. Größere Eiswürfel schmelzen deutlich langsamer, da ihr Verhältnis von Oberfläche zu Volumen viel geringer ist als bei vielen kleinen Würfeln. Das bedeutet: Ein riesiger Eiswürfel (oder eine dicke Eiskugel) kühlt das Getränk intensiv, bietet der warmen Flüssigkeit aber weniger Angriffsfläche zum Schmelzen.

Zusatz-Tipp: Packen Sie das Glas ruhig richtig voll mit Eis! Viele glauben, viel Eis verwässert den Drink. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall: Die vielen Eiswürfel kühlen sich im Glas gegenseitig, was den Schmelzprozess verlangsamt.

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Wasser vor dem Einfrieren abkochen

Warum schmilzt das Eis aus der eigenen Gefriertruhe so viel schneller als die dicken Würfel in der Cocktailbar? Die Antwort lautet: Sauerstoff. In normalem Leitungswasser sind winzige Luftbläschen und Verunreinigungen eingeschlossen. Diese machen das Eis trüb und sorgen dafür, dass es schneller taut.

Der Hack: Kochen Sie das Wasser ab, bevor Sie es in die Form gießen. Durch das Kochen entweicht die Luft. Lassen Sie das Wasser danach etwas abkühlen und frieren Sie es ein, erhalten Sie kristallklare und massivere Eiswürfel. Weil die gefrorene Masse nun viel kompakter ist, hält sie der Hitze im Glas deutlich länger stand.

Der Barkeeper-Geheimtipp: Doppelt frosten

Dieser Trick ist ein absoluter Gamechanger aus der Bar-Szene: das sogenannte „doppelte Frosten“. Und so einfach geht’s: Füllen Sie Ihr Wasser ganz normal in den Eiswürfelbereiter und frieren Sie es ein. Sobald die Würfel gut durchgefroren sind, lösen Sie sie aus der Form, schütten Sie sie auf einen Teller oder in einen Gefrierbeutel und stellen Sie sie direkt wieder ins Eisfach. So härten sie nach und schmelzen später in Ihrem Drink viel langsamer.

Das Glas vorkühlen

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Ihr Eiswürfel kann noch so perfekt sein, wenn Sie ihn in ein zimmerwarmes Glas (oder gar eines, das in der Sonne stand) geben, hat er von Anfang an verloren. Der Hack: Stellen Sie Ihre Gläser einfach für 10 bis 20 Minuten ins Gefrierfach, bevor Sie die Drinks servieren. Das eiskalte Glas nimmt dem Getränk sofort die Hitze, das Eis muss weniger "arbeiten" und der Drink bleibt herrlich erfrischend.