Die Top-Frauen des Landes - SIE regieren Österreich

Mehr Gleichberechtigung statt Blumensträuße - in Österreich gibt es schon viele, starke Frauen in der Politik, Wirtschaft, Kultur und auch Wissenschaft. oe24 liefert den Überblick

"Land der Töchter, Land der Söhne" - die österreichische Bundeshymne wird bereits von vielen mit der neuen Textstrophe gesungen. Das alleine reicht freilich nicht. Vieles muss sich in punkto gleicher Bezahlung und besserer Schutz vor Gewalt noch ändern.

Doch: Starke Frauen regieren mittlerweile durchaus in Österreich. oe24 kann nicht alle hervorheben - würdigt nach den Kategorien Politik, Wirtschaft, Kultur & Medien sowie Sport, Wissenschaft und soziales Engagement einige wichtige Playerinnen - stellvertretend für viele, viele andere.

Viele neue Ministerinnen bei neuer Ampel-Koalition

Angefangen bei der neuen Ampel-Koalition, die mit einer Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner, Familienministerin Claudia Plakolm oder auch der Staatssekretärin Michaela Schmidt im Kanzleramt viele neue Politikerinnen in der ersten Reihe hat. Auch in der heimischen Wirtschaft sind die weibliche Führungsqualitäten längst in den Chefetagen - wie bei Siemens mit Patricia Neumann oder Google Österreich mit Maimuna Mosser - angekommen.

Wissenschafterinnen als wahre Role-Models

Gerade diese Männerdomänen - wie etwa auch die Wissenschaften - zu durchbrechen, zollen wir Respekt. So sind etwa die Wissenschafterin des Jahres Sigrid Stagl oder auch die neue "Licht ins Dunkel"-Präsidentin Ines Ines Stilling wahre Role-Models für die nächsten Generationen.