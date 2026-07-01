Nur für kurze Zeit: Dieses Obst und Gemüse ist im Juli endlich reif

Der Hochsommer bringt die köstlichsten Schätze aus heimischem Anbau auf die Märkte. Ob süße Früchte, saftiges Gemüse oder frische Salate: Selten ist die Auswahl so groß und der Geschmack so intensiv. Jetzt heißt es zugreifen!

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Der Hochsommer ist ein Fest für Genießer. So groß, bunt und aromatisch ist die Auswahl nur wenige Wochen im Jahr. Wer jetzt saisonal einkauft, schont nicht nur das Klima durch kurze Transportwege, sondern tankt auch die maximale Ladung an Vitaminen und Nährstoffen. Wir verraten, welche Saison-Lieblinge jetzt auf keinen Fall in Ihrem Einkaufskorb fehlen dürfen.

Sommergemüse im Juli

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Im Juli gibt es keinen Grund mehr, zu Import-Gemüse zu greifen. Freuen Sie sich auf Gemüse, das herrlich nach Sonne schmeckt:

Mediterranes Gemüse

Tomaten, Zucchini, Melanzani und Paprika sind jetzt erntereif. Sie bilden die perfekte Basis für leichte Sommer-Eintöpfe wie ein französisches Ratatouille, Grillgemüse oder bunte Salate.

Grüne Kraftpakete

Fisolen und frische Erbsen liefern jetzt pflanzliches Eiweiß. Tipp: Fisolen niemals roh essen, aber nur kurz blanchieren, damit sie ihre grüne Farbe (und das Chlorophyll) behalten.

Knackige Klassiker

Gurken, Radieschen, Karfiol, Brokkoli und Kohlrabi runden das herzhafte Angebot ab. Auch die ersten frischen Erdäpfel sind jetzt ein Gedicht.

Erfrischende Blattsalate

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Bei 30 Grad im Schatten verlangt unser Körper nach leichter, wasserreicher und bekömmlicher Kost[1]. Gut, dass die regionalen Felder jetzt voll von frischen Salaten sind:

Rucola, Endiviensalat und verschiedenste Gartensalate (wie Vogerlsalat oder Kopfsalat) haben Saison. Die in Endiviensalat und Rucola enthaltenen natürlichen Bitterstoffe (wie Lactucopikrin) kurbeln die Verdauung an, wirken belebend und sind eine pure Wohltat für Magen und Darm.

Das Obst im Juli

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Naschkatzen kommen im Juli voll auf ihre Kosten. Vergessen Sie schwere Schokoladendesserts, die Natur liefert jetzt die besten Süßigkeiten:

Kirschen

Im Juli haben Kirschen ihre absolute Hochsaison. Ob pur genascht, im Strudel oder als Tarte gebacken, greifen Sie zu, denn die Saison ist kurz. Nebenbei liefern sie wertvolles Vitamin C und Magnesium.

Marillen

Was wäre der Sommer ohne Marillen? Besonders im Juli beginnt die beste Zeit für die samtigen Früchte. Sie eignen sich hervorragend für Marillenknödel, Marmeladen oder erfrischende Obstsalate. Gegen Ende des Monats gesellen sich oft auch schon die ersten heimischen Zwetschgen und Pfirsiche dazu.

Beeren

Während die Erdbeersaison langsam ausklingt, übernehmen jetzt Himbeeren, Heidelbeeren, Stachelbeeren und Brombeeren das Zepter.

Ribiseln

Unterschätzen Sie niemals die Ribiseln. Vor allem die schwarze Ribisel ist ein echtes heimisches Superfood. Mit rund 177 mg Vitamin C pro 100 g enthält sie stolze viermal so viel Vitamin C wie Zitrusfrüchte.