Warum Spanien gegen Frankreich siegt und Titel holt

Entgegen vieler Expertenmeinungen ist der oe24-Experte immer noch von La Roja überzeugt.

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Der Kracher Spanien gegen Frankreich könnte das beste Spiel dieser WM werden. Ein vorweggenommenes Finale, bei dem die beiden besten Teams dieser Endrunde aufeinanderkrachen. Leider darf nur einer ins Finale – und das wird Spanien sein.

Mbappé muss sich von Torjägerkrone verabschieden

Für Kylian Mbappé, den überragenden Offensivspieler, bedeutet das, dass er sich von der Torjägerkrone verabschieden muss – es sei denn, er schießt wie beim 3:4 im WM-Finale 2022 drei Tore.

Ich habe zu WM-Beginn auf meine Spanier getippt, und ich bleibe dabei: Sie werden Weltmeister! Warum? Als einzige Mannschaft schafft es La Roja, das Offensivfeuerwerk der Franzosen zu stoppen.

Tormann Unai Simon und die Abwehr haben bisher nur ein Tor bekommen – wie von mir prognostiziert im Viertelfinale beim 2:1 gegen Belgien.

Spielmacher Lamine Yamal kommt mit jeder Partie besser in Schuss – es ist ein Vergnügen, ihm zuzusehen.

Außerdem kann Spanien-Trainer Luis de la Fuente zur Not den Sieg einwechseln, wie er mit "Joker" Merino zweimal bewiesen hat. Mein Tipp: 2:1 für Spanien!