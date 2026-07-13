Frenkie Schinkels
Im Ungustl-Ranking ist ER die Nummer 1
In einem Ranking habe ich Thomas Tuchel ganz vorne – im Ungustl-Ranking, wo sich der England-Trainer auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit FIFA-Clown Gianni Infantino liefert. Als Fußball-Trainer performt Tuchel auf höchster Ebene – da würde ich ihn sogar eine Spur über Jürgen Klopp stellen.
Tuchels Fehler: Er pfeift auf die Presse
Warum ist Tuchel dann so unbeliebt? Er nimmt die Presse nicht ernst – und die bestimmt immer noch, ob der Daumen nach oben oder nach unten zeigt.
Nach dem Zittersieg über Norwegen nach Verlängerung redete Tuchel die Mannschaft in einem TV-Interview unnötig schlecht und goss so Öl ins Feuer.
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Kein Wunder, dass das Unruhe in die Mannschaft bringt. Für die englischen Reporter ist der Wickl mit Starstürmer Bellingham ein gefundenes Fressen. Trotz Halbfinal-Einzug muss Kapitän Kane streitschlichten.
Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Tuchel das Zeug hat, als Trainer Geschichte zu schreiben – als erster Ausländer, der eine "fremde" Mannschaft zum WM-Titel führt! Er würde damit sogar Klopp und dessen Erfolge mit Liverpool übertreffen. Aber nur sportlich – im Sympathie-Ranking bleibt er abgeschlagen zurück.
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