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Frenkie Schinkels

Im Ungustl-Ranking ist ER die Nummer 1

Tuchel diskutiert mit Bellingham.
© The FA via Getty Images
Wer glaubt, dass die Engländer an einem Strang ziehen, der sollte bei den Three Lions mal hinter die Kulissen blicken.
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In einem Ranking habe ich Thomas Tuchel ganz vorne – im Ungustl-Ranking, wo sich der England-Trainer auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit FIFA-Clown Gianni Infantino liefert. Als Fußball-Trainer performt Tuchel auf höchster Ebene – da würde ich ihn sogar eine Spur über Jürgen Klopp stellen.

Tuchels Fehler: Er pfeift auf die Presse

Warum ist Tuchel dann so unbeliebt? Er nimmt die Presse nicht ernst – und die bestimmt immer noch, ob der Daumen nach oben oder nach unten zeigt.

Nach dem Zittersieg über Norwegen nach Verlängerung redete Tuchel die Mannschaft in einem TV-Interview unnötig schlecht und goss so Öl ins Feuer.

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Kein Wunder, dass das Unruhe in die Mannschaft bringt. Für die englischen Reporter ist der Wickl mit Starstürmer Bellingham ein gefundenes Fressen. Trotz Halbfinal-Einzug muss Kapitän Kane streitschlichten.

Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Tuchel das Zeug hat, als Trainer Geschichte zu schreiben – als erster Ausländer, der eine "fremde" Mannschaft zum WM-Titel führt! Er würde damit sogar Klopp und dessen Erfolge mit Liverpool übertreffen. Aber nur sportlich – im Sympathie-Ranking bleibt er abgeschlagen zurück.

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