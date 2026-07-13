Im Ungustl-Ranking ist ER die Nummer 1

Wer glaubt, dass die Engländer an einem Strang ziehen, der sollte bei den Three Lions mal hinter die Kulissen blicken.

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In einem Ranking habe ich Thomas Tuchel ganz vorne – im Ungustl-Ranking, wo sich der England-Trainer auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit FIFA-Clown Gianni Infantino liefert. Als Fußball-Trainer performt Tuchel auf höchster Ebene – da würde ich ihn sogar eine Spur über Jürgen Klopp stellen.

Tuchels Fehler: Er pfeift auf die Presse

Warum ist Tuchel dann so unbeliebt? Er nimmt die Presse nicht ernst – und die bestimmt immer noch, ob der Daumen nach oben oder nach unten zeigt.

Nach dem Zittersieg über Norwegen nach Verlängerung redete Tuchel die Mannschaft in einem TV-Interview unnötig schlecht und goss so Öl ins Feuer.

Kein Wunder, dass das Unruhe in die Mannschaft bringt. Für die englischen Reporter ist der Wickl mit Starstürmer Bellingham ein gefundenes Fressen. Trotz Halbfinal-Einzug muss Kapitän Kane streitschlichten.

Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Tuchel das Zeug hat, als Trainer Geschichte zu schreiben – als erster Ausländer, der eine "fremde" Mannschaft zum WM-Titel führt! Er würde damit sogar Klopp und dessen Erfolge mit Liverpool übertreffen. Aber nur sportlich – im Sympathie-Ranking bleibt er abgeschlagen zurück.